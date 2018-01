Rodde over Atlanteren på 36 dager: – Helt vanvittig å kunne sette beina på fast grunn

– Endelig i mål etter 36 tøffe dager til sjøs!, sier kaptein Sophie Stabell (28) til NRK, etter den minst 3000 nautiske mil (over 550 mil) lange roturen over Atlanterhavet.

I overkant av tjue båter deltok i racet – ikke alle båtene har kommet i mål natt til lørdag.

– Helt vanvittig å kunne sette beina på fast grunn igjen. Dette har vært et eventyr med mye slit, svette, latter og tårer. Det skal bli deilig med en god natts søvn nå, sier Stabell.

FORNØYDE: De fire Oslo-damene hadde som mål å krysse verdenshavet på under 59 dager. Det klarte de. Foto: Ben Duffy / Talisker Whisky Atlantic Challenge

Første norske kvinner

De fire, som kaller seg «Rowegians», er de første norske kvinnene som deltar i konkurransen noensinne. I 2011 deltok Emil Eide Eriksen og Trond Bratland – de brukte 59 dager fra La Gomera til Barbados.

Før kvinnene ankom Antigua, hadde seks nordmenn krysset Atlanterhavet med robåt. De første, Frank Samuelsen og George Harbo, gjorde det allerede i 1896. De brukte 55 dager på turen fra New York til Scillyøyene i England. Samuelsen og Harbo krysset verdenshavet i en 18 fot lang trebåt.

Oslodamene har på sin side rodd og levd i en 28 fots rofarkost av typen Rannoch 45 i 36 dager og netter, før de 19. januar ankom Antigua.

IKKE MYE PLASS: På den 28 fot lange robåten er det ikke mye boltreplass. Foto: Atlantic Campaigns

Raskeste nordmenn

Båten er utstyrt med navigasjon, sikkerhetsutstyr, tilkallingsutstyr, to små sovekabiner, solcellepaneler og en filtreringsmaskin for vann.

Stabell, Svendsberget og de to søstrene Bull har sovet, spist, vasket seg og gått på do i båten i over en måned.

Hege Svendsberget, som jobber som politietterforsker, sa til Politiforum før den lange roturen at de regnet med at det ville ta mellom 40 og 70 dager. Det store målet var å slå den norske rekorden på 59 dager. Det klarte de med glans.