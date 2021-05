Risikogruppene bekymret etter fest-helg

– Dem tenker på seg selv. De tenker ikke på alle de andre i samfunnet som har problemer av ulik art som medfører at de er redde for å bli smittet. Det kan ha fatale konsekvenser for dem, sier Tor Eivind Johansen, leder i Norsk Revmatikerforbund.

Mange med kroniske sykdommer er fortsatt ikke vaksinert. Samtidig blir det lettet på restriksjonene. En rekke politidistrikt i landet meldte om fester og store ansamlinger av folk i helgen.

– Veldig bekymret

Diabetesforbundet har rundt 30.000 medlemmer og mange av dem har ikke fått vaksine ennå.

– De fleste med diabetes under 60 år har ennå ikke fått vaksine, og jeg er veldig bekymret for at de skal få korona. Det er like farlig nå som før, sier Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet.

Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Ifølge FHI kan de med underliggende sykdommer forvente å bli vaksinert innen juni. Den siste gruppen av de i risikogruppen er de mellom 18 og 44 år. Ifølge planen skal de ha fått tilbud om første vaksinedose før midten av mai.

Dødsfrykt

For å hjelpe sine medlemmer har diabetesforbundet hatt en aksjon. De har forsøkt å ringe alle sine medlemmer og vet nå mye om hvordan diabetikere har hatt det under pandemien.

– Veldig mange var redde, og mange var veldig isolert av frykt for å dø. Det er det korona kan føre til, sier Allgot.

Mange med hjerte og lungesykdommer har allerede fått vaksine, men det gjelder ikke alle, ifølge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

– Vi er på oppløpssiden nå. Vaksinen begynner å komme ut, og vi må holde ut litt til, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL.

Generalsekretær Frode Jahren i LHL. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Når det slippes opp på restriksjoner samtidig som smitten fortsatt er relativt høy, gjør det livet ekstra vanskelig for de uvaksinerte i risikogruppene.

– Det gjør sannsynlig at de må isolere seg mer, og de føler nok på større frykt enn det de kanskje hadde trengt. Og de bekymrer seg nok litt for hva som skjer, sier Hogne Skogesal, stedfortreder for generalsekretær i Astma og allergiforbundet.

Hogne Skogesal Astma og allergiforbundet. Foto: Knut Neerland / Knut Neerland

En del i risikogruppene sliter ekstra mye fordi tilbudene som de er avhengige av for å holde sykdommen tilbake, nå er stengt.

– Veldig mange i vår medlemsgruppe har også behov for trening og andre type tiltak i det daglige som varmtvannsbasseng og behandling i utlandet i varmt klima. Alle disse tiltakene har stoppet opp. Og når smittepresset er stort ser vi også at basseng stenger og man kan ikke trene, sier Johansen i revmatikerforbundet.