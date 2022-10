Riksrevisjonen: Svært alvorlige sårbarheter i Forsvarets informasjonssystemer

– Det er sårbarheter i sikkerheten og systemene fungerer for dårlig sammen. Dette er svært alvorlig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen under en pressekonferanse tirsdag.

Riksrevisjonen har undersøkt informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner. Informasjonssystemene er avgjørende for Forsvarets operative evne og Norges sikkerhet. Systemene skal både være sikre og fungere effektivt.

– Dette er en av de mest alvorlige rapportene Riksrevisjonen har lagt frem. Begrunnelsen er at svakhetene kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet, sier Schjøtt-Pedersen.

Sårbarheter

Riksrevisjonen har hovedsakelig undersøkt perioden fra 2017 til 2020, altså forrige langtidsplan for forsvarssektoren.

Ifølge rapporten er det alvorlig at Forsvarets evne til å oppdage og håndtere digitale angrep er begrenset i situasjoner med et økt trusselnivå.

– Det er svært alvorlig at det er mangler ved informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner. Forsvaret har kjent til dette i mange år og ikke evnet å gjøre det som trengs, sier Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen har undersøkt informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner og kommer med svært kraftig kritikk. Foto: Anette Ask/Forsvaret / Anette Ask/Forsvaret

Riksrevisjonens undersøkelse viser at sårbarheter i Forsvarets informasjonssystemer gir risiko for svekket operativ evne. Det betyr at det kan bli vanskeligere for Forsvaret å håndtere angrep mot norske mål.

– Svakhetene som Riksrevisjonen avdekker kan få store konsekvenser, både i fred, krise og krig. Vi snakker om grunnleggende sikkerhet i en stadig mer digital verden. Forsvaret må sikre informasjonssystemene sine og det må skje raskt, sier Schjøtt-Pedersen.

Gradert rapport

Kontrollkomiteens leder, Peter Frølich (H), synes dette er en viktig og alvorlig rapport.

– Funnene sammenfaller med det Forsvarsdepartementet selv rapporterte i 2018. I 2019 ble det iverksatt store tiltak for å rette opp feilene. Vi har store forventninger til dette arbeidet, og jeg ser at forsvarsministeren mener det samme. Det er betryggende, sier han.

Peter A. Frølich (H). Foto: Terje Pedersen / NTB

Rapporten om Forsvarets informasjonssystemer er gradert på nivået «konfidensielt» etter reglene i sikkerhetsloven. Det betyr at den ikke er offentlig av hensyn til rikets sikkerhet.

Riksrevisjonen kommer til å følge opp denne undersøkelsen allerede om ett til to år for å se om situasjonen har blitt bedre. Årsaken til det er at funnene er så alvorlige.

– Dette er en svært alvorlig kritikk som vi må ta innover oss. Fra vår side er det en klar forventning om å utbedre dette omgående. Skal vi kunne forsvare landet, så er vi avhengig av at Forsvaret kan snakke sammen og dele informasjon, sier medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Even Eriksen (Ap).

Kjenner seg igjen

Leder av Norges offisers- og spesialistforbund, Torbjørn Bongo, sier at de kjenner seg igjen i det bilde som Riksrevisjonen tegner.

– Dette er problemstillinger som har vært belyst for både militær og politisk ledelse i Forsvarsdepartementet i flere år.

Medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Nils T. Bjørke (Sp), sier også at de svært alvorlige manglene i Forsvarets informasjonssystemer har bygget seg opp over tid.

– Det er umulig å ikke se dette i sammenheng med riksrevisjonssakene vi behandlet i forrige periode om objektsikring og kjøp av nye helikoptre. Dette er altså en mildt sagt uheldig arv fra Høyre-regjeringen.