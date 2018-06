«Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke ivaretatt sitt overordnete ansvar for samfunns- og statssikkerheten», det slår Riksrevisjonen fast i en fersk rapport.

– Det er svært alvorlig at manglene ved sikringen av objektene som skal beskyttes av politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i henhold til kravene i sikkerhetsloven, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Revisjonen mener sikringen av bygninger som har krav om sikring fra politiet eller forsvaret ikke er blitt tilstrekkelig bedre fra forrige undersøkelse i 2015.

Riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Den gangen sa Foss at det var den mest alvorlige kritikken han hadde gitt, og mente Justisdepartementet hadde sviktet som beredskapsdepartement.

Justis- og beredskapsdepartementet har sammen med Forsvarsdepartementet ansvar for å sikre offentlige institusjoner på fast basis og med ekstra sikkerhetsstyrker når det trengs.

«Svært alvorlig»

I rapporten bruker Riksrevisjonen nå betegnelsen «svært alvorlig» om at sikkerheten rundt institusjoner fortsatt ikke er i henhold til kravene i sikkerhetsloven.

Begrepet svært alvorlig betyr at Riksrevisjonen mener det er så store mangler at det kan være fare for liv og helse.

– Mangelfull grunnsikring kan føre til at viktige og kritiske samfunnsfunksjoner i politiet faller bort ved uønskede hendelser. Dette kan få alvorlige følger for den nasjonale krisehåndteringen og beredskapen, sier Foss.

Væpnet politi i aksjon under en terrorøvelse i 2013. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Krevde bedring

Etter terroraksjonen 22. juli var det et samlet ønske fra Stortinget å se på hvilke tiltak som kunne gjøres for å bedre sikkerheten rundt viktige nasjonale eiendommer. De forventet blant annet et bedre samarbeid mellom politiet og forsvaret.

I 2016 fikk Stortinget overlevert sin første rapport om politiets og Forsvarets objektsikring. Riksrevisoren rettet da også sviende kritikk mot Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

Stortinget vedtok da å be Riksrevisjonen følge opp rapporten med en statusoppdatering som viser situasjonen frem til og med 2017.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler i rapporten at Justis- og beredskapsdepartementet og

Forsvarsdepartementet skal: