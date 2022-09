Riksmekleren kaller inn partene i lærerstreiken til nytt møte

Etter at kunnskapsminister Tonje Brenna innkalte partene i lærerstreiken til et møte fredag, har riksmekler Mats Wilhelm Ruland bedt om et nytt møte med KS og Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Lektorlaget, lørdag klokken 10.00.

Alle parter har sagt at de stiller på møtet, ifølge NRKs opplysninger.

Kunnskapsministeren hadde møte med partene i lærerstreiken kl. 14.00 fredag.

– Jeg vil si at vi har hatt et godt møte. Jeg føler jeg forstår mer av hvor partene står. For meg er det viktig å understreke at svaret og løsningen ligger hos partene, sa Brenna da hun møtte pressen etter møtet.

– Det er de som har nøkkelen til å finne en enighet, og det er de som må strekke seg for å få til en løsning, sier hun videre.

– Det er veldig viktig for regjeringen at vi finner en løsning på denne konflikten, og at elevene kan komme tilbake til skolen, understreker hun.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal. Foto: William Jobling / NRK

Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, sier han vil oppsummere samtalen som «god».

– Partene oppfatter at dette er en alvorlig situasjon vi står i, først og fremst for elevene. Uten å snakke godt sammen oppnår vi ikke noen løsning, sier Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS.

– Det er ikke lagt frem noe som kan bidra til å løse konflikten, dessverre, så streiken fortsetter, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal på pressekonferansen.

– Oppsiktsvekkende signaler

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, mener det er vanskelig å se vilje og evne blant partene til å lande en løsning.

– Dette er oppsiktsvekkende signaler fra partene som har vært inne hos kunnskapsministeren, sier Sand.

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, mener det haster for partene å finne en løsning. Foto: NRK

Han mener at helgen vil bli avgjørende.

– Hvis dette står seg gjennom helgen, styrer vi mot en tvungen lønnsnemnd på et eller annet tidspunkt.

Det vil dog sitte langt inne for regjeringen.

– Det er høy terskel for regjeringen å gripe inn i en lærerstreik, sier han.

Riksmekler vil ta kontakt

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen deltok ikke på møtet, får NRK bekreftet. Heller ikke riksmekler Mats Wilhelm Ruland deltok. Han møtte fredag ettermiddag kunnskapsminister Tonje Brenna i forkant av at statsråden hadde innkalt partene i lærerstreiken.

– Frivillig lønnsnemnd er alltid et alternativ. Det kan være en måte å løse denne konflikten på, men da må partene være interesserte i det, sier Ruland til NRK.

Dersom regjeringen senere skulle velge å gripe inn med tvungen lønnsnemnd for å avbryte streiken, er dette noe som faller inn under Arbeidsdepartementets ansvarsområde.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland deltar ikke på møtet. Foto: KSENIA NOVIKOVA / NRK

Ruland sier at han vil ta kontakt med partene umiddelbart etter fredagens møte.

– Da får vi se om det blir aktuelt med et nytt møte mellom partene, sier Ruland.

Utdanningsforbundet tar ut 300 nye lærere i streik fra onsdag neste uke. Dermed vil antall lærere i streik øke til rundt 8.450.

Ønsker å finne løsning selv

Mette Johnsen Walker, leder i Skolenes landsforbund, sa før møtet at hun var veldig spent på hva som kommer frem på møtet.

– Vi håper jo at dette gir en mulighet for partene til å møtes igjen, sa hun til NRK.

Mette Johnsen Walker, leder i Skolenes Landsforbund, håper på nye møter. Foto: Skolenes landsforbund

Hun håper ikke på tvungen lønnsnemnd.

– Jeg håper partene selv kan finne en løsning.

Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, sier at de vil være innstilt på å delta på nye møter.

– Om riksmekler innkaller vil vi selvfølgelig stille, sier Gangsø.

Lærerstreiken gjør at landets kommuner og fylkeskommuner «sparer» 24,3 millioner kroner i lønnsutgifter hver dag, ifølge beregninger fra TV 2.