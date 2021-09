Det var en takknemlig Jonas Gahr Støre som valgnatten innså at han kom til å bli statsminister.

I tillegg til å takke sin egne takket Ap-lederen også de andre partilederne for en fin valgkamp.

– Vi har ikke politiske fiender. Det har vi sammen vist i denne valgkampen, sa Støre.

Men det var en person han særlig ville takke.

– Og så vil jeg få rette en spesiell takk til Erna Solberg. Hun har vært en god og stødig statsminister for Norge. Hun har ledet landet trygt gjennom flere store kriser.

God tone mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre før valgkampens siste partilederdebatt på NRK fredag 10. september. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi er uenige i mange politiske saker. Men Erna Solberg er en kunnskapsrik og bunnsolid politiker som jeg har stor respekt for, sa Støre

Solberg har tro på Støre

Høyre-leder Erna Solberg tok nederlaget med stor verdighet. Og gratulerte Jonas Gahr Støre etter valget.

Tirsdag sa Solberg til NRK at hun har tro på Støre som statsminister.

– Jeg tenker han blir en flink statsminister, han har jo sittet lenge som utenriksminister.

På en oppsummerende pressekonferanse kom Solberg med råd til Støre om at han må fortsette å være deg selv, for å lykkes i statsministerjobben.

– Mitt beste råd er at han må være seg selv i måten han jobber på

Bra for demokratiet

Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal liker hvordan lederne av Norges to største partier snakker om hverandre.

Førstelektor Kjell Terje Ringdal Høyskolen Kristiania. Foto: Morten Holm / Scanpix

– Dette er jo uttrykk for en norsk politikk, en norsk kultur som er grunnleggende positiv og fylt av respekt.

Ringdal underviser i politisk kommunikasjon på Høyskolen Kristiania, hvor studentene allerede har analysert partiledernes ord etter at valgresultatet ble klart.

– Det å oppleve at mange partier har så mye respekt for hverandre, det er veldig bra for demokratiet, sier førstelektoren.

– Et snillere og mildere demokrati

På Facebook-siden til Jonas Gahr Støre strømmer gratulasjonen på.

Frps tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale skriver:

«Gratulerer med godt val, og lukke til med krevende utfordringer i åra som kjem.»

Selv valgte Dale å ikke stille til gjenvalg.

Jon Georg Dale da han var samferdselsminister i desember 2019, noen uker før Frp gikk ut av Solberg-regjeringen. Foto: Jan Kåre Ness

Årets stortingsvalg og tonen mellom norske politikere viser hvor trygt og stabilt det norske demokratiet er. Det mener førsteamanuensis i statsvitenskap Dag Einar Thorsen.

Førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge Dag Einar Thorsen Foto: Stian K Sande

Han mener den proporsjonale valgordningen, som gir mange små partier, i seg selv gir mindre harde motsetninger.

– Det er med på å skape et snillere og mildere demokrati, enn i land som Storbritannia og US hvor hele systemet er lagt opp slik at vinneren tar alt.

Ringdal mener at den hyggelige tonen også er en bevisst reaksjon på politikere som USAS tidligere president Donald Trump, som går svært hardt ut mot politiske motstandere.

– Så det er i hvert fall noe vi kan takke Trump for.

Takket kaffekokerne

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum hyllet demokratiet etter at partiet fått et solid oppsving i valget.

Særlig takket han alle de som stilte opp gratis i valgkampen, samme hvilket parti de kokte kaffe og delte ut løpesedler for.

– Det er folk som koker kaffe, baker kaker og tar ut ferie. Får ikke en krone betalt. Det er på en måte folkestyret på sitt vakreste, sa Vedum.

– Takk for at dere er den hovedbrikken i folkestyret vårt

Thorsen mener talen er klok.

– Den føyer seg inn i rekken av gode taler fra partilederne i går kveld. Man legger vekt på at man har et felles demokrati. Det er alles ansvar å ta vare på det.