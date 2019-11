– Det er uro i bransjen, sier Øystein Bu. Han er styreleder i Dagligvareleverandørenes forening (DLF).

Foreningen har over 100 medlemsbedrifter. De leverer merkevarer til norske dagligvarebutikker. Blant disse er Orkla, Coka Cola, Ringnes og Freia . Men nå har Rema gått til det drastiske skrittet å stanse den såkalte «høstjakta».

Dette er de årvisse forhandlingene mellom leverandørene og matkjedene. Her er det kjent for å gå hardt for seg når produsentene forsøker å få plass i butikkhyllene.

Tørker svetten?

I forrige uke mottok en lang rekke store leverandører et brev.

«Reitan Handel stiller pågående forhandlinger for 2020 i bero inntil videre».

Dette skriver Trond Bentestuen, toppsjef i Rema.

– Jeg håper leverandørene svetter litt nå, sier Bentestuen til NRK.

Bakgrunnen for den dramatiske beslutningen er rapporten som kom fra Konkurransetilsynet i midten av november. Her kom det fram at de store leverandørene gir Rema 1000, Coop og Norgesgruppen (NG) ulike innkjøpsbetingelser. Sistnevnte kontrollerer nærmere 50 % av markedet.

Norgesgruppen skal ha fått langt bedre innkjøpspriser en konkurrentene.

– Sjokkerer

«I noen tilfeller har enkelte leverandører en prisforskjell på over 15 prosent på varer de selger til dagligvarekjedene», heter det i rapporten. Her har man har sammenlignet identiske produkter.

– Jeg skal ikke påstå at Konkurransetilsynet tar feil. Men forskjellene er større enn vi trodde. Konkurransedirektøren sa selv under fremleggelsen av rapporten at han var sjokkert over at forskjellene var så store sier Øystein Bu i DLF.

– Det er helt nødvendig å ta en pause i høstjakta nå, sier Rema-sjefen.

Rema-sjef Trond Bentestuen har skrevet brev til alle de store leverandørene i norsk dagligvarebransje Foto: TOM INGEBRIGTSEN / NRK

– 15 prosent er dramatisk. Husk på at vi snakker om en bransje hvor fortjenestemarginen er to-tre prosent, sier Bentestuen.

Blir ikke tomt

Så hva tenker leverandørene om at REMA 1000 nå stanser hele høstjakta?

– Det får vi bare ta til etterretning. Jeg skjønner godt at de har behov for å tenke seg om. Når Tilsynet går så aktivt ut og påvirker pågående forhandlinger i bransjen slik de har gjort i denne saken, så er det svært viktig at analysen er korrekt.

– Hva blir konsekvensene?

– Vi har jo løpende avtaler. Det blir ikke tomt for varer i butikkene.

Brevet fra Rema-sjef Bentestuen er gått til samtlige leverandører som er undersøkt av konkurransetilsynet. Nå kaller han alle disse inn på teppet:

– Hvordan vil leverandørene forklare de enorme forskjellene, spør Bentestuen.

Også matkjeden Coop har kalt leverandørene inn til møter.

Bjørn Takle Friis i Coop vil snakke med det han kaller «verstingene». Foto: Coop

– Vi vil snakke med verstingene, sier informasjonsdirektør Bjørn Takle Friis. Han bekrefter at Freia allerede har vært til samtaler. Nye leverandører står for tur de nærmeste dagene.