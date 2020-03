Rektor om hjemmeskole: Mindre fravær for elevene som sliter fra før

Torsdag 12. mars ble det bestemt at alle skoler i landet skulle stenges på grunn av koronaviruset. Nå er det nettundervisning og hjemmeskole som foregår over hele landet.

Rektor ved Elvebakken videregående skole, Camilla Lervik, sier de allerede ser mange positive virkninger av dette.

– Vi har elever som sliter med skolevegring, som er kronisk syke og som strever med oppmøte. De er mer på skolen enn noen gang.

For allerede to uker siden testet skolen ut interaktiv-skole hjemme.

– Vi skjønte at det gikk den vegen, så vi var forberedt.

Bekymret for at elever skal være livredde for å ikke prestere

Hver dag begynner elevene på skolen klokken ni. Lervik er veldig opptatt av at lærerne skal stå for undervisning, og ikke foreldrene hjemme.

– Vi må sørge for at elevene sjekker inn og ut av undervisning, og at de faktisk får interaktiv undervisning på nettet. Ikke bare oppgaver lagt ut.

SØRGE FOR AT DE FÅR UNDERVISNING: Rektor ved Elvebakken videregående skole, Camilla Lervik, er veldig opptatt av at de ikke bare får oppgaver, men interaktiv undervisning. Foto: Ola Eggen

Lervik sier hun er bekymret for at de skal få en haug med elever som sitter hjemme og er livredde for å ikke prestere i en situasjon som er krevende i utgangspunktet.

– Vi må fort opp å gå i kvalitet på nettundervisning for å unngå disse fellene. Vi har lært mer på fjorten dager enn vi ville gjort på to år digitalt, sier hun.

– Fører ikke fravær, men nærvær

Avdelingsleder på medieproduksjon ved Elvebakken vgs., Kjersti Normann, sier de har et stort fokus på at alle elever sjekker inn. De som ikke melder seg til timen, prøver de å få kontakt med.

– Vi fører ikke fravær, men nærvær. Det gjør at vi kan følge opp alle elevene, og passe på at alle har det bra.

Normann sier at skolene må regne med at det blir stengt en stund hvis vi skal takle koronaviruset, og referer til helseminister Bent Høie sin uttalelse tirsdag morgen.

– Og da må vi gjøre gode kreative digitale løsninger. Også fysiske løsninger, hvor vi kan gå turer med tre meters avstand.

ELEVMØTE: Slik foregår et møte med VGS.-elevene på Elvebakken skole. Foto: Kjersti Normann

Tilbyr gratis undervisning på TV

Alle forlagene, som for eksempel Gyldendal, har åpnet opp sine betalingstjenester og gir skoler og elever gratis tilgang. Og fra i dag, onsdag klokken 12, startet TV 2 et direktesendt program for barn i 5–7 klasse på elevkanalen.

– Vi synes det er imponerende den jobben lærerne gjør i hverdagen. Vi tror ikke vi kan erstatte den, men vi prøver å komme med vårt lille bidrag i denne situasjonen, sier styreleder i TV 2 skole, Axel Dahl.

De siste dagene har det vært problemer med skolenettet, og han sier at dette kan være et undervisningsalternativ hvor man kan se på TV og ikke oppleve nettproblemer.

NRK skole er også i gang med å planlegge alternativ undervisning på TV, og har allerede videoer ute som man kan bruke i undervisning.

Førsteklasse på nett: – Synes det går veldig fint

Alle elevene på Bogstad barneskole har læringsbrett og var også forberedt på at skolen skulle stenge. Lærer på første trinn, Malinn Hellen Sele, synes det så langt går veldig fint.

HJEMMEUNDERVISNING: Lærer på første trinn ved Bogstad barneskole, Malinn Hellen Sele, sier de har vært spente på hvordan det skal bli. Foto: Privat

– Vi har vært litt spente på hvordan det skal bli. Vi må jo legge opp til at de ikke skal måtte ha for mye hjelp, sier hun.

Sele sier de har vært opptatt av å ha motiverende oppgaver, hvor barna svarer på lydopptak eller video på oppgavene. Hver dag spiller læreren inn en morgenvideo der de forteller litt om dagen.

– Også jobber de med oppgaver resten av dagen.

PLANEN FOR ELEVENE: Slik ser skoleplanen ut for elevene på Bogstad barneskole. Foto: Skjermdump

De er nødt til å gjøre sju av ni oppgaver hvor de legger svarene inn i appen «showbie». Det er også andre apper, hvor de får ulike leseoppdrag, øving på håndskrift og tegning.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger både fra foreldrene og elevene, som synes det er morsomme oppgaver.