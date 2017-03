Han har tatt 13.000 Viagra

– Jeg har absolutt ikke problemer med potensen, ler vestlendingen. Han tar nemlig ikke pillene av den grunn.

For 11 år siden var Hall Skåra en godt trent mann i førtiårene. Så fikk han problemer.

– Det begynte med at jeg ble fortere sliten når jeg løp. Til tross for treningen ble jeg bare dårligere. Jeg ble kortpustet og hadde til tider tørrhoste, sier han.

Hall Skaara har en alvorlig hjerte/lungesykdom. Foto: Anders Leines / NRK

Vanskelig å oppdage

Viagra inneholder et virkestoff som utvider blodårer i lungene og i penis. Foto: Anders Leines / NRK

– Fastlegen sendte meg til det lokale sykehuset, men de fant ikke noe. Deretter gikk det to år før neste legebesøk. Da ble jeg sendt til Rikshospitalet. De skjønte raskt hva det feilte meg, sier Skåra.

Diagnosen var pulmonal arteriell hypertensjon (PAH). Enkelt forklart betyr det høyt blodtrykk i lungekretsløpet. Dette er en veldig sjelden sykdom og alvorlig sykdom.

Ifølge Norsk Helseinformatikk får mange sykdommen på grunn av Kols, blodpropp, kraftig overvekt eller andre tilstander som påvirker lunge eller hjerte. Noen få, som Hall, får sykdommen uten at man vet årsaken.

Alvorlig sykdom

Når blodet pumpes ut fra hjertet, går det først inn i lungekretsløpet for å hente oksygen. Deretter leverer blodet oksygen til resten av kroppen gjennom det store kretsløpet. Høyt blodtrykk i lungekretsløpet kan være vanskelig å oppdage og krevende å behandle.

– Moderne medisinsk behandling kan lindre tung pust og utsette forverring av høyresidig hjertesvikt, men helbredelse kan ikke oppnås. Gjennomsnittlig overlevelse etter oppstart av behandling er fem til sju år. Yngre pasienter gis tilbud om lungetransplantasjon, sier Arne Kristian Andreassen.

Han er overlege ved kardiologisk avdeling på Oslo universitetssykehus og behandler pasienter med PAH.

Må ha Viagra

Potenspiller inneholder stoffet sildenafil som virker både i penis og lungene.

– Virkestoffet utvider blodkar sånn at man får litt lavere blodtrykk og bedre sirkulasjon. Hjertet pumper også bedre, sier Andreassen.

Han understreker at Viagra oftest blir gitt i kombinasjon med andre preparater.

Ved Stavanger universitetssykehus pågår et internasjonalt forskningsprosjekt der de ser på virkingen av potenspiller for hjertepasienter.

Lavere dose

– Forskningen så langt tyder på at potenspiller virker bra hvis du har hjertesvikt og pulmonal hypertensjon, sier professor i medisin og overlege ved Stavanger universitetssykehus, Kenneth Dickstein til NRK. De endelige resultatene av forskningen blir klare til høsten.

Hall Skåra tar en lavere dose enn man normalt bruker for å bedre potensen. Det har holdt ham i live i 11 år. Nå nyter han hver dag.

– Jeg er kjempeglad for at jeg har levd så lenge. Mange blir dårligere med årene, men føler faktisk at formen er bedre enn for 11 år siden.