Har stoppet 2000 postsendinger med ulovlige potenspiller

– Det vi ser når vi sjekker mottakerne opp mot Folkeregisteret at de fleste som bestiller potenspiller på nett fra utlandet er unge menn i tenårene. De yngste helt i starten av tenårene, sier kontorsjef Lars Teigen ved toll- og vareseksjonen på Alnabru i Oslo.

Tirsdag skrev NRK om at dobbelt så mange unge menn får skrevet ut reseptbelagte potensmidler av fastlegen sin. Ikke alle går til fastlegen. Hittil i år har Tollvesenet stoppet nærmere 2000 postforsendinger, noe som er nesten like mye som i løpet av hele fjoråret.

– Det er en vesentlig økning. Men disse medikamentene er jo tilgjengelig i form av piller og gele for alle og enhver som har et betalingskort og en datalinje, sier Teigen.

Ulovlig å bestille fra utlandet

Selv om legemidler er en legal handelsvare, er det totalforbud å bestille medisiner fra utlandet. Det nye forbudet trådte i kraft 1. oktober 2015, og Tolletaten har nå en hjemmel til å destruere eller returnere legemidler fra utlandet.

Teigen forteller at mange ikke vet at det er forbudt å bestille reseptbelagte medisiner på internett fra utlandet.

– Forbudet ble innført for å beskytte forbrukeren mot potensielt farlige legemidler. Men fortsatt bestiller folk antibiotika, potenspiller og hjertemedisin og medisinerer seg selv med medikamenter de ikke vet hva inneholder. Disse legemidlene blir destruert, sier Teigen.

Blir destruert

Potensmidlene som blir stanset på grensa kan inneholde både for mye eller for lite giftstoff. Eller en skummel cocktail som kan være skadelig. Foto: Tollvesenet

Tollvesenet skiller mellom beslag og retur/destruksjon. Et beslag utløser en politianmeldelse.

– Vi anmelder kun de tilfellene der vi ser at partiet er at det er såpass stort at vi anser det til å være til videresalg. Disse sakene er i mindretall. De fleste pillene blir destruert uten noen reaksjon.

Kan skade penis for alltid

Medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen sier de er kjent med at unge menn bestiller potensmidler på nett. Foto: Statens legemiddelverk

Helsemyndighetene slår alarm om økende bruk av ulovlig importert potensmiddel blant unge menn i Norge. Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk advarer mot å bestille potensmiddel på nett.

– Mye av dette er falske varer, som kan inneholde mye mer Viagra enn det skal. Hvis du får i deg altfor stor dose kan du få noe som heter priapisme, som er en vedvarende, langvarig ereksjon, som kan skade penis for alltid.

Pillene kan også være uten potensfremmende virkestoffer eller skadelige stoffer som kan gi forgifting eller alvorlige bivirkninger.

– Vil imponere eldre damer

«Fredrik» (20) fra Bodø, som vil helst ikke vil stå fram med sitt virkelige navn, forteller at flere han kjenner har bestilt potensmidler på internett.

– Spesielt hvis de skal imponere eldre damer. Da tar de en Viagra for å kunne holde det gående i 12 timer. Det er jo egentlig helt meningsløst, forteller han til NRK.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk mener unge menn utsetter seg for stor risiko når de eksperimenterer på denne måten.

– Vi kjenner til at en del unge menn liker å eksperimentere på fester. De trenger ikke ha et potensproblem, men tilhører en generasjon der alt skal prøves. Det er en trend vi absolutt ikke liker, sier Madsen.