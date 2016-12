JULEKALENDER: Barna ville ikke åpne resten av lukene på legokalenderen fire dager før jul, men da politiet hentet familien etter nesten ni år i Norge, måtte de likevel. Foto: Ellen Østby / PRIVAT

Julekalenderen har fortsatt fire luker igjen.

Adina på fem og Davian ni år har vokst opp i Norge og lært at de ikke skal åpne lukene før tiden, selv om det frister.

Det er fire dager til jul og den trange leiligheten på 12 kvadratmeter er pyntet for niende år på rad.

Den natten kommer seks politimenn. Familien skulle tvangsreturnes til Sri Lanka.

– Barna våre kjenner ikke noe annet land enn Norge. De går på norsk skole og barnehage. Og nå skal vi plutselig kastes ut etter barna har vært her hele deres liv, sier faren til NRK og gråter på telefonen.

Han ringer fra politibilen, på vei til Gardermoen.

Barna hadde fortsatt håp om en framtid, hadde vi reist frivillig ville det vært som å velge å ta fra barna våre alt håp. Ram, ulovlig innvandrer

De fikk endelig avslag på asylsøknaden i april, etter å ha bodd i Norge i nesten ni år. Men Utlendingsnemnda (UNE) står fast ved at familien ikke har behov for beskyttelse og at det er trygt for dem på Sri Lanka.

– Innvandringsregulerende hensyn veier tyngre enn barnas beste i denne konkrete saken, sier fungerende seksjonssjef i asylavdelingen i UNE, Kristin McPherson.

Ved utgangen av november hadde Politiets utlendingsenhet (PU) uttransportert 7312 personer. Familien til Adina og Davian er ikke en del av denne statistikken, den kommer først etter nyttår når tallene for desember er telt opp.

Men allerede nå har PU annonsert at antall uttransporteringer blir høyere enn noen gang før.

Fabian Stang: – Brutalt, men nødvendig

I 2016 oppjusterte innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) målet for hvor mange ulovlige innvandrere hun vil ha ut av Norge. I fjor skulle politiet tvangsreturnere 7800, i år er målet 9000.

– Det er et tall som viser at mange i Norge ikke har krav på asyl og at de har blitt her likevel. Da er det nødvendig at politiet gjør det arbeidet, sier Fabian Stang (H), statssekretær for innvandringsministeren.

– Det er alltid brutalt, men nødvendig, når man bruker politiet til å gjøre det folk er pålagt å gjøre selv, sier han videre.

Sylvi Listhaug (Frp) har oppjustert tallet for hvor mange som skal uttransportertes fra Norge i 2016. Fabian Stang svarer at vi har for mange ulovlige migranter i Norge. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Sammen med politidistriktene jobber vi målrettet de siste ukene for å søke å nå opp mot årets måltall, men vi ser at 9000 blir vanskelig å nå i år. Morten Hojem Ervik, PU-sjef

På tross av gjentatte henvendelser fra NRK, både før og etter jul, vil ikke sjefen for Politiets utlendingsenhet si noe om tallene. PU-sjef Morten Hojem Ervik viser heller til en pressemelding kommunikasjonsavdelingen skrev før jul:

Morten Hojem Ervik ble sjef for Politiets utlendingsenhet i desember 2016. Han vil ikke kommentere sin egen pressemelding før etter nyttår og de endelige tallene foreligger. Foto: NRK

– Vi er fornøyd med å sette ny rekord i et år med svært lave asylankomster, sa Ervik da.

Men på tross av ny rekord, når ikke Politiet regjeringens mål.

En av årsakene er at færre personer returneres etter hurtigprosedyrer.

– Sammen med politidistriktene jobber vi målrettet de siste ukene for å søke å nå opp mot årets måltall, men vi ser at 9000 blir vanskelig å nå i år, skriver han videre i pressemeldingen.

KrF reagerer på desemberoffensiven

KrF-lederen reagerer på PUs «målrettete» innsats. Politiet må uttransportere nesten 1700 mennesker i desember om de skal klare regjeringens mål. Det er over dobbelt så mange som i andre måneder. I november uttransporterte de for eksempel 761 mennesker.

– Vi har satt et mål, men når vi ikke det helt. Kan vi ikke ha en politikk på slutten av året som blir brutal og urettferdig. Vi kan ikke føre en politikk i januar og så en annen i desember, sier Knut Arild Hareide.

Færre uvlovlige barn i Norge Ekspandér faktaboks Antall utreisepliktige barn i mottak har gått ned de siste årene: 186 barn, september 2016

197 barn, desember 2015

291 barn, desember 2014

639 barn, desember 2013 UDI har ikke tall på hvor mange som oppholder seg ulovlig i Norge i dag. Et anslag gjort i 2014 gjør et overslag på 18.100 ulvolige utlendinger.

For å ha tilhørighet til Norge må barna ha bodd i Norge i 4,5 år, hvorav de må ha gått på skole ett av årene. Adina (bildet) er født og oppvokst i Norge, men går fortsatt i barnehagen. Det er bare storebroren hennes som derfor har 'tilhørighet til Norge'. Foto: Sunniva Skjeggestad / NRK

– Vanskelig å tvinge noen ut

Det er UDI som fatter vedtakene som gjør at søkere får plikt til å forlate Norge. De som ikke forlater Norge, oppholder seg derfor ulovlig i landet.

Da er det PU som får ansvar for dem.

– Det er ikke bare lett å tvangsreturnere mennesker med ulovlig opphold. Mange klager på vedtak, det tar tid å verifisere identitet og fremskaffe reisedokumenter, samt at flere land ønsker ikke å ta imot egne borgere, sier kommunikasjonsansvarlig i politiet.