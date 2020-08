Regjeringen vurderer endringer i fraværsgrensen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Beslutningen om at fraværsgrensen skulle gjelde som normalt ble tatt i vår da vi var i en annen situasjon. Nå har vi fått en anbefaling fra Folkehelseinstituttet om at vi bør se på dette, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

På grunn av koronapandemien ble det i mars innført midlertidige endringer i fraværsgrensen. Når skoleåret starter igjen, er det de gamle reglene som gjelder.

For at smitte på skolene skal holdes under kontroll, må elevene holde seg hjemme selv ved milde symptomer på luftveisinfeksjon.

Men i en rapport som ble publisert i forrige uke, uttrykker Folkehelseinstituttet bekymring for at elever på videregående skoler kan komme til å møte opp på skolen til tross for symptomer:

«For elever i videregående skoler kan det føre til at fraværsgrensen overskrides. Dette kan videre føre til oppmøte på skolen ved milde symptomer og risiko for smittespredning,» står det i rapporten.

Kommer med svar «raskt»

Det klare rådet fra FHI er at fraværsgrensen for elever i videregående skole «ikke må være til hinder for at elever kan være hjemme ved milde symptomer».

– Jeg deler bekymringen om at elever kan ende opp med å gå på skolen selv om de hoster litt, fordi de er redde for å få for mye fravær. Vi skal se på hvordan regelverket er utformet nå for å unngå akkurat det, sier Melby.

– Burde ikke dette allerede ha blitt gjort?

– Vi skal gjøre det raskt. Vi kommer til å gi et svar som er tidlig nok til at både elever, foreldre og lærere kan forholde seg til det, svarer kunnskapsministeren.

Noen unntak

Fraværsgrensen innebærer at elever i videregående skole som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Reglene er allerede tilpasset noe i det nye skoleåret:

For elever som har milde eller ingen symptomer på sykdom, men som likevel må holde seg hjemme, kan skolene vurdere en ordning hvor elevene utfører organisert studiearbeid hjemmefra etter avtale, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Det gjøres dessuten unntak fra fraværsgrensen for elever som begynner på Vg4 påbygg, fordi enkelte av disse elevene parallelt vil måtte gjennomføre fag- og svenneprøver som ble utsatt i vår.

I forbindelse med skolestart besøkte statsminister Erna Solberg Lakkegata skole i Oslo på årets første skoledag. Foto: Stian Lysberg Solum

Solberg: – Skal være trygt å gå på skolen

Mandag startet barnehager og skoler igjen etter sommerferien.

Statsminister Erna Solberg (H) besøkte elevene på Lakkegata skole i Oslo, og takket dem for å ha bidratt i koronadugnaden, skriver NTB.

– Det skal være trygt å gå på skolen. Da er vi avhengige av at alle sammen klarer å gjøre det trygt, sa Solberg i en tale til elevene.

Hun la til at målet er å holde skolene åpne hele året.

– Jeg tror vi kan klare det.