Fraværsregelen gir resultater, men elever ønsker mer fleksibilitet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Guri Melby la i dag frem en evaluering av fraværsregelen. Regelen sier at elever bare kan ha 10 prosent fravær.

Siden fraværsregelen ble innført har fraværet gått ned med gjennomsnittlig 27 prosent på fire år, og elevene får bedre karakterer.

– Vi innførte reglen ikke bare for at elever skal være på skolen, men også for å ha mer oppmerksom på elevene som ikke er på skolen, sier statsministeren under et besøk på Lambertseter videregående skole.

Hun mener regelen har ført til at elvene er mer på skolen, og at de lærer mer.

– Det viser at å stille krav til oppmøte og tilstedeværelse i videregående opplæring er riktig, sier Erna Solberg.

Elevene som har redusert fraværet sitt mest, er de som hadde høyest fravær fra før.

Erna Solberg mener det er riktig å stille krav til oppmøte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ønsker mer fleksibilitet

Fire elevrepresentanter stilte også opp og fortalte om både styrker og svakheter ved fraværsregelen.

Maria, Sara, Peder og Asgeir ser at når flere møter opp på skolen, gir det bedre resultater. Samtidig forteller de at reglen gir en form for struktur i hverdagen.

Men de ønsker gjerne at regelen kan bli mer fleksibel, og at det tas hensyn til at det er mange grunner til å være borte fra skolen.

For eksempel skal det ikke så mye til før du får 10 prosent fravær i små fag. I geografi når du grensa for fravær hvis du går glipp av to timer.

De mener også at det bør vurderes andre måter å dokumentere fraværet, utenom legeerklæring.

Denne våren har norske skoleelever hatt digital hjemmeundervisning, når skolene har vært stengt.

Elevrepresentantene mener erfaringene med digital skole bør tas videre til neste år. Da tror de at enda flere elever kan inkluderes i skolehverdagen når de ikke kan møte opp på skolen.

Bedre oppfølging

– Det er gledelig å se at flere møter opp på skolen og får bedre karakterer, sier Guri Melby.

Hun forteller at det er mange grunner til at fraværsregelen har virket. For det første mener hun reglen gir en signaleffekt, ved at det får tydeligere konsekvenser å ikke møte opp på skolen.

– For det andre har regelen gitt en helt annen forpliktelse til å følge opp elevene som har høyt fravær, og det er det som har gitt resultater, sier Melby.

Kunnskapsminister Guri Melby påpeker at fraværsregelen også har økt oppfølgingen av elever med høyt fravær. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Noen utfordringer

Rapporten gjort av forskningsstiftelsen Fafo, viser derimot at det også er utfordringer. Elevene som tidligere har fått «ikke vurdert» i ett fag, får det nå i flere fag.

Når det gjelder elevene som sliter, konkluderer rapporten med at fraværsgrensen verken er problemet eller løsningen for dem siden deres utfordringer er langt mer sammensatte.

– Det er elevgrupper som har behov for andre virkemidler enn fraværsgrensen for å fullføre og bestå videregående opplæring. I den sammenheng er det relevant å spørre om det bør være et mål at alle skal gå over i videregående opplæring, står det i rapporten.

Lette på trykket

Fra skolene stengte og fram til sommeren, ble fraværsreglene endret for å lette trykket på helsetjenesten.

Elever med fravær av helsegrunner, slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Fraværet i den samme perioden føres ikke på vitnemål og kompetansebevis.

Den midlertidige endringen går ut på at elever kunne bruke egenmelding, så lenge de er over 18 år. Eventuelt må de få bekreftelse fra foreldrene dersom de er yngre.

Gradvis åpning av skolene

Skolene ble igjen åpnet for elever på alle trinn, 11. mai. Gradvis kom elevene tilbake til en litt annerledes skolehverdag, med god avstand mellom pultene.

Ved noen skoler foregår undervisning som normalt, mens andre skoler har strengere tiltak og må dele opp klasser i mindre grupper. Hvilke regler skolene følger avhenger av smittesituasjonen.