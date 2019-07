Regjeringen vil ikke gi støtte til tøybleieordning

En gjennomsnittlig baby bruker 5800 engangsbleier, noe som tilsvarer ett tonn avfall. Hvis et barn kun bruker engangsbleier gjennom bleieperioden, kan det produsere opp mot 600 kg CO₂, viser britisk forskning.

Oslo kommunes utregninger viser at energien som trengs for å forbrenne engangsbleier koster et sted mellom 12 og 13 millioner kroner i året.

Ved Haraldrud gjenbruksstasjon i Oslo anslås det at de forbrenner om lag 10.000 tonn engangsbleier hvert år. Det skjer ikke uten problemer.

– De kommer nødvendigvis ganske fuktige. De har mye cellulose og plast, og det skaper ekstra mye CO₂-utslipp, sier kommunikasjonsrådgiver i Renovasjonsetaten i Oslo kommune, Jørgen Bakke Fredriksen.

PROBLEMER: Kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen forteller at engangsbleier inneholder mye plast og cellulose som gjør at det slippes ut mye CO₂ når de forbrennes. Foto: Johan E. Bull / NRK

Miljøgevinst

Asker kommune er en av 148 kommuner som tilbyr støtte til familier som ønsker å slutte med engangsbleier.

I tillegg har Asker en prøveordning til barnefamilier hvor de får teste tøybleier gratis, før de kan få et éngangstilskudd på 2000 kroner for å bytte.

Tilskuddsordningene er til for å redusere avfall og minske CO₂-utslippene.

– Ved å bruke tøybleier kan man kutte CO₂-utslippene med cirka 40 prosent. Det er utslipp knyttet til tøybleier også, men det skjer hjemme på vaskerommet, forklarer Fredriksen.

Marte Kjølberg jobber i Asker kommune, og var primus motor for at kommunen skulle tilby prøvepakker med tøybleier til de som ønsker det. Årlig er det nå 20 familier i kommunen som benytter seg av støtteordningen.

GÅR FORT: Tøybleiene har innlegg som gjør at det er fort gjort å skifte bleier, kan Marte Kjølberg fortelle. Foto: Johan E. Bull / NRK

Hun startet med tøybleier til sine barn av miljøhensyn. Hun kjører vaskemaskinen to ekstra ganger i uka for å vaske bleier.

Tilla Kjølberg er ni måneder. Hun har arvet sine tøybleier fra storebror. Mamma Kjølberg synes ikke det er mye styr knyttet til tøybleier.

– Det tar litt tid å komme i gang. Man må finne ut av hvilke løsninger man liker, sier tobarnsmoren.

Regjeringen planlegger ingen statlig støtteordning

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn (V), forteller at det er fint om folk vil bruke tøybleier, og at kommuner gjerne må støtte det. Regjeringen derimot, har ingen planer om å innføre en statlig støtteordning til tøybleier.

VELG SELV: Statssekretær Sveinung Rotevatn mener folk må få bestemme selv om de vil bruke engangs- eller tøybleier. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Hvorfor ikke?

– Fordi det ikke er slik at alt som er miljøvennlig har statlige støtteprogram. Blant annet fordi de koster mye penger å administrere, og vi kjenner ikke godt nok til de faktiske miljøkonsekvensene her i Norge, eller om det i så fall vil være verdt å bruke penger på et sånt program, svarer han.

