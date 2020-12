Skuffet over karenteneendringene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Reglene om karantenehotell har skapt mye debatt og nå gjør regjeringen flere endringer.

– Noen av reglene oppfattes som urettferdig. Derfor er jeg glad for at vi kan komme med noen endringer, sier justisminister Monica Mæland (H).

Hovedregelen blir fortsatt at reisende til Norge må på karantenehotell, men det innføres unntak for folk som leier bolig i Norge. I tillegg åpnes det for at folk som hverken eier eller leier bolig kan oppholde seg på egnet sted.

Et egnet sted regnes som et oppholdsrom som er et enerom, tilgang til eget toalett, eget kjøkken eller matservering. Det må også være mulig å unngå nærkontakt.

Regjeringen understreker at alle som kommer fra røde land fortsatt må i karantene.

Far med alvorlig sykdom

Trine Højsgaards far ble lagt inn på sykehus i Tønsberg med en alvorlig sykdom. Hun ønsket å bo i farens tomme hus på Tjøme. Hun satt derfor onsdag og ventet i spenning på nye regler som kunne gjort at hun slapp å bo på karantenehotell.

Trolig får dog endringene ingenting å si for henne da karantenen hennes går ut lørdag og de nye reglene skal ut på 48 timers høring før de trer i kraft.

– Jeg hadde håpet jeg kunne pakke sakene med en gang og reise til Tjøme så jeg kunne være nærmere pappa, sier Højsgaard.

Hun bor i Stockholm, mens familien bor på Tjøme. Da hun fikk vite at faren var lagt inn på sykehuset, forsøkte hun så godt hun kunne å sette seg inn i de smittevernreglene som gjelder i Norge.

– Hadde jeg vært i huset på Tjøme kunne jeg ha vært i kjente omgivelser og sett i fotoalbum. Det kjennes håpløst å sitte her, sier Højsgaard.

Trine Højsgaard utenfor karantenehotellet på Torp. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Føles som et fengsel

I alt har hun tatt fire koronatester som alle har vært negative. Men til tross for det måtte hun flytte rett inn på et karantenehotell og være der i ti dager.

– Det føles som et fengsel. Det er helt forferdelig, sier hun.

Højsgaard har fått besøke faren i korte perioder, men da er det strenge regler å følge. Beskyttelsesdrakt, munnbind og hansker må på. Hun får heller ikke berøre ham.

Det pålegget har hun ikke klart å følge.

– Jeg stryker på pappa. Det at jeg skal føle meg som en kriminell når man gjør det er ille.

Nå håper hun at hun ikke mister faren før lørdag.

– Jeg får lov til å være med ham i fire timer i dag. Det har jeg allerede avtalt med sykehuset, sier hun.

Forstår frustrasjonen

Assisterende kommuneoverlege Per Kristian Opheim i Tønsberg ønsker ikke å kommentere denne konkrete saken, men på generelt grunnlag sier han at han forstår at slike situasjoner kan være frustrerende.

– Slik regelverket er i dag så er det ikke mulighet for noe fleksibilitet, ut over at vi kan prøve å legge til rette for nærvær så langt vi klarer uten at den som er i karantene fører til at andre blir nærkontakter.