Regjeringen frykter «dominoeffekt» dersom hytteeiere vinner i retten

– Man må bare akseptere at regjeringen er litt firkantet, sa regjeringsadvokat Ida Thue i Oslo tingrett da rettssaken mellom staten og hytteeiere med hytter i Sverige begynte onsdag.

I to dager skal Oslo tingrett behandle spørsmålet om hytteeierne skal ha karanteneplikt etter overnatting på fritidseiendommen sin i Sverige.

Seks personer står formelt som saksøkere, men i realiteten er det 1000 hytteeiere som står bak søksmålet.

Karanteneplikten satte sinnene i kok hos mange av de over 12 400 nordmennene som har hytte i Sverige da den ble innført i våres.

Hytteeierne opplever at de har blitt underlagt hytteforbud når de må sitte ti dager i karantene etter å ha besøkt hytta på den andre siden av grensen.

De ønsker å bli unntatt denne bestemmelsen, men det er ikke staten villig til å gå med på.

– Vil destabilisere smittevernarbeidet

Regjeringsadvokat Ida Thue påpekte i tingretten at et slikt unntak vil ha en negativ signaleffekt.

– Folk kan tenke at det ikke er så farlig å overholde disse rådene. Hvorfor er det så farlig hvis man har så mange unntak? Unntak her kan sende signal om at karanteneplikten ikke er så viktig og svekke etterlevelsen av regler, sa hun.

Hun la til at denne saken derfor er svært viktig for regjeringen, for det kan føre til press fra andre grupper om at de også har rettskrav på unntak i lignende situasjoner.

– Man kan få en dominoeffekt som regjeringen er veldig opptatt av å unngå. Derfor er dette en viktig sak for regjeringen. Det er en viktig sak å ikke tape, for det kan ha en destabiliserende virkning i smittevernarbeidet, sa Thue.

Til NRK sier advokaten at det er mange andre personer enn hytteeierne som vil kunne hevde det samme som dem i ulike situasjoner. At de for eksempel kan dra til Sverige – om det er på hytten sin, skitur eller på bærtur – uten at det fare for andre.

– Problemet er at det vil være helt umulig å praktisere karanteneplikten gjennom å gjøre en individuell vurdering for hver enkelt person. Så man er nødt til å ha en generell karanteneplikt som er begrunnet i at det er en høyere smitterisiko i land utenfor Norge, sier hun.

Mener unntak kan øke oppslutning rundt tiltak

Det er Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig som representerer hytteeierne.

Advokat Lars Marius Holm sier til NRK at de ikke deler statens syn om at deres sak er egnet til å destabilisere smittevernarbeidet. Tvert imot.

– Vi mener at det å ha riktige og forholdsmessige tiltak er egnet til å øke oppslutningen, sier han og utdyper:

– Hvis man fjerner de tiltakene som går for langt, så vil det være med på å øke oppslutningen rundt smitteverntiltak blant befolkningen.

Han legger til at dersom andre grupper også føler at de er underlagt urimelige tiltak, så må de også få lov til å prøve det i domstolene dersom de ønsker det.

Hytteeierne sier de mer enn gjerne underlegger seg «påbud om egen transport og forbud mot nærkontakt».

Men de mener at karanteneplikten ikke skal gjelde ved «overnatting på privat eiendom i Sverige», og at unntaket som gis for «strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn» er for snevert.

– De ønsker å kunne reise til hyttene sin og overnatte, fordi overnatting i seg selv ikke innebærer økt smitterisiko og at det tvert imot kan være egnet til å redusere smittetrykket i Norge hvis de oppholder seg på hyttene i Sverige, sier Holm.

Ønsker saken avvist

Staten mener også at saken ikke kan behandles av domstolen, siden svenske myndigheter har innført innreiseforbud for nordmenn.

– Hytteeierne kan nå uansett ikke komme seg til hyttene sine i Sverige. Da mener vi at de ikke har noe rettslig interesse av å få avklart de norsk karantenereglene, sier Thue.

– Selv om forbudet er midlertidig?

– Hvor midlertidig det er, vet vi ikke noe om per i dag. Nå er det satt til 14. februar, men det er det samme som innreisekarantenesystemet vårt – det er vanskelig å spå hvor lenge det varer.

Men hytteeierne sier forbudet ikke har noe å gjøre med de prinsipielle spørsmålene de ønsker å få avklart i retten.

– Vi vil til enhver tid ha ulike smitteverntiltak både i Norge og Sverige som disse eierne av fritidseiendom må følge. De har ingen betydning for de rettsposisjoner som saksøkerne prøver å oppnå med søksmålet, sier Holm.