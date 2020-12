1000 hytteeiere saksøker Staten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig som har levert søksmålet på vegne av rundt 1000 personer bosatt i Norge med fritidseiendom i Sverige.

Søksmålet er et såkalt gruppesøksmål.

«Gruppen har siden mars 2020 vært underlagt karanteneplikt ved retur etter reise med overnatting til egen fritidseiendom i Sverige. For de fleste innebærer karanteneplikten i praksis et forbud mot å overnatte på, vedlikeholde og bruke egen fritidseiendom. Dette oppleves som et sterkt inngrep i grunnleggende rettigheter, med store negative konsekvenser for den enkelte familie,» står det i pressemeldingen fra advokatfirmaet.

Søksmålet er rettet mot Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet.

De ber om midlertidig forføyning, hvilket vil si at karanteneplikten oppheves inntil saken er avgjort.

Mener restriksjoner går for langt

Gruppen krever at domstolene foretar en prøving av lovmessigheten av karanteneplikten, og anfører at karanteneplikten ved overnatting må settes til side som ugyldig. De sentrale anførsler i søksmålet er:

Karanteneplikten er ikke gitt en forsvarlig begrunnelse som tilfredsstiller lovens krav.

De aktuelle bestemmelsene i COVID-19-forskriften har blitt vedtatt i strid med aktuelle saksbehandlingsregler, blant annet plikten til å involvere og høre de som er særskilt berørt.

Karanteneplikten ved overnatting er uforholdsmessig – den er verken egnet eller nødvendig for å ivareta aktuelle smittevernhensyn, vurdert opp mot inngrepets styrke og varighet.

Karanteneplikten er i strid med krav til likebehandling og ikke-diskriminering, blant annet vurdert mot eiere av fritidseiendom i Norge.

Foreslår andre tiltak

Gruppen krever at det åpnes for reiser med overnatting til egen fritidseiendom i Sverige uten karanteneplikt, og anser at et påbud om bruk av egen transport sammen med et forbud mot nærkontakt i Sverige vil være et tilstrekkelig og forholdsmessig smittevernstiltak.

NRK har sendt spørsmål til Helse- og omsorgsdepartementet, men de har ikke kunnet kommentere søksmålet fredag kveld.