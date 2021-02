Regjeringen dropper portforbud – fremmer ikke lovforslag

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Justisdepartementet har mottatt over 1400 høringsinnspill, og de aller fleste har vært kritiske til forslaget. Flere enn 1200 høringssvar har kommet fra privatpersoner.

Nå kan NRK fortelle hva som blir konklusjonen: Portforbudet legges i skuffen.

– Det er vår oppfatning at vi ikke har bruk for portforbud som tiltak. Vi mener likevel at det var riktig å utrede dette, i en usikker situasjon, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NRK.

Det er ikke mange ukene siden statsminister Erna Solberg (H) fra Stortingets talerstol forsvarte ideen om et portforbud.

– Ingen ønsker portforbud i Norge. Men hvis smitten kommer helt ut av kontroll, slik at liv og helse for mange mennesker blir alvorlig truet, kan det være det siste virkemiddelet vi har å gripe til, sa statsministeren da hun redegjorde om koronasituasjonen den 18. januar.

Selve forslaget ble lagt ut på høring så sent som 8. januar i år.

– Mange europeiske land har innført slike tiltak. Det håper jeg inderlig at vi slipper i Norge. Men hvis det skulle bli nødvendig, er det viktig at vi har de verktøyene vi trenger, sa justisministeren den gang.

En drøy måned senere er altså hele forslaget skrinlagt. Det er Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby godt tilfreds med.

Glede i Venstre

– Jeg er glad for at forslaget blir lagt bort. Høringsrunden ga oss mange gode innspill til hvorfor portforbud er så inngripende og hvorfor vi ikke trenger det. Vi har hatt et tillitsbasert system i smittevernpolitikken, og det har fungert godt, sier Melby til NRK.

Hennes forgjenger som Venstre-leder, Trine Skei Grande, har åpent gitt uttrykk for at regjeringen burde legge hele forslaget til side.

– Det sender signal til folk om at vi skal bruke hjemmet som fengsel. Det har vi fotlenker til i det norske straffesystemet, sa hun til NRK tidligere denne måneden.

– Har Høyre gått på et nederlag i regjeringen i denne saken?

– Nei, det er slik at vi alle er enige om at det var viktig å utrede dette lovforslaget. Og vi er enige om at vi verken har bruk for det nå eller håper å få bruk for det i framtiden.

Venstre-leder Guri Melby (til høyre) er glad for at regjeringen og justisminister Monica Mæland (H) skroter tanken om et portforbud. Foto: Mats Rønning

Forsvarer høringen

Både Melby og Mæland mener det var rett å sende forslaget ut på høring, selv om det altså ikke kommer noe lenger.

– Jeg skal erkjenne at Venstre var skeptisk til å legge det ut på høring, men jeg mener likevel at det var riktig å gjøre grunnarbeidet og gjennomføre en høringsprosess. At vi fikk fram motforestillinger er en styrke i den situasjonen vi nå står i, sier Melby.

– Å innføre portforbud og nekte folk å forlate egen bolig, er en veldig sterk inngripen i den enkeltes frihet. Dette ville ha vært å gå for langt, særlig i en situasjon hvor vi har greid å få kontroll med smitten med eksisterende verktøy, fortsetter hun.

Justisminister Monica Mæland avviser at forslaget ikke var godt nok utredet før det ble lagt ut på høring.

– Jeg mener det var godt utredet. Men det var også et forslag som var sterkt omdiskutert. Det er viktig at vi har fått debatten og alle høringsinnspillene.

Høyre-statsråden sier det ikke er noen utsikter til forslaget raskt vil kunne bli fisket fram igjen av dagens regjering i forbindelse med koronapandemien.

– Hva som skjer senere, i en eventuelt ny situasjon, må de svarer for, som styrer da, sier hun.

Trosser Guldvog

Folkehelseinstituttet, Advokatforeningen og kommunenes organisasjon KS er blant de mange høringsinstansene som gikk imot forslaget om portforbud.

FHI slo i sitt høringssvar fast at gevinsten av et portforbud vil være minimal og ikke stå i forhold til ulempene ved tiltaket.

Men Helsedirektoratet mener verktøyet burde komme på plass, selv om det neppe vil være behov for portforbud i forbindelse med koronapandemien.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener det kan være nødvendig med portforbud i ekstreme situasjonen, for eksempel ved en pandemi som er svært dødelig – også for barn.

– Sannsynligheten for slike situasjoner er svært lav. Men vi må være forberedt på det som er usannsynlig, sa han til NRK da høringsuttalelsen fra direktoratet ble avgitt.

– Hvorfor trosser dere anbefalingene fra helsedirektøren?

– Veldig mye av det vi gjør i pandemien baserer seg på tillit, på en dugnad. Det er det viktig å beholde. Når vi da ikke står overfor en dramatisk situasjon, så ser vi heller ikke behovet for å fremme dette lovforslaget for Stortinget, sier Mæland.

