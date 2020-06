Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Jeg er glad for at jeg i dag kan informere om at det igjen kan åpnes for vanlig barne- og ungdomsidrett, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Fra 1. august gis det nå unntak fra avstandskravet i covid-19-forskriften ved gjennomføring av konkurranser der alle deltakerne er under 20 år.

– Vi vet hvor viktig idrett er som møteplass og sosial arena for barn og unge over hele landet, og dette er nok et skritt i retning av normalisering i samfunnet, sier statsråden.

Dermed kan det åpnes for kamper og andre konkurransesituasjoner for barne- og ungdomsidretten opp til og med 19 år. Beslutningen innebærer at det nå vil være mulig å planlegge aktiviteter utover høsten.

– Regjeringens beslutning er utrolig viktig og en sann lettelse for alle barn, unge og for hele idrettsbevegelsen. Det er en klok beslutning og vil bidra til å redusere risikoen for frafall i barne- og ungdomsidretten. Nå har våre unge utøvere virkelig noe å se frem til etter fellesferien, sier idrettspresident Berit Kjøll.