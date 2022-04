Det skal ikkje vere lommeboka som avgjer kvaliteten til utdanninga barn og unge skal få. Det seier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til NRK.

– Hovudmålet er å sørge for at vi har ein skule i Noreg der ulike barn møtest på tvers av ulik bakgrunn, og at vi bruker dei store ressursane, i form av lærarar, tilsette og pengar, i den skulen der dei alle fleste elevar går.

Regjeringa vil avgrense veksten i talet privatskular. Frå 2013 har det vore ein auke på 29 prosent til totalt 346 privatskular i Noreg hausten 2021.

Om dei får det som dei vil, blir friskulelova erstatta med privatskulelova. Då blir moglegheita til å opprette nye private profilskular og yrkesfagskular fjerna.

Om alle barn skal ha like rettar og moglegheiter, må ein bremse veksten i talet private skular, meiner kunnskapsministeren. Foto: Hanne Høyland / NRK

Eksisterande profil- og yrkesfagskular skal heller ikkje kunne bli utvida.

– Friskular er eit politisk konstruert omgrep, i likskap med til dømes fritt skuleval. Det er typiske merkelappar som er meint til å symbolisere fridom for alle, men som i realiteten symboliserer fridom for nokre, seier Brenna.

–Det er jo ikkje slik at dei offentlege skulane er ufrie, medan privatskular er frie, legg ho til.

Meiner privatskular bidrar til å danne ulikskapar

Privatskular er dyrt for både foreldre og samfunn, seier Brenna.

– Mi hovudbekymring er at den enkelte familie betalar rundt 300.000 for eit grunnskuleløp for ein elev. Det er veldig mykje pengar, og det burde vere heilt unødvendig.

Sidan 2013 har tilskota til private skular nesten blitt dobla over statsbudsjettet, til 6,2 milliardar i 2021.

Kunnskapsministeren meiner privatiseringa av skulen bidrar til å splitte opp skulesystemet og danne ulikskapar.

– Vi vil stanse privatiseringa, og bygge ein sterkare offentleg fellesskule, seier Brenna.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil bremse veksten i talet private skular og barnehagar. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Ho meiner også at privatskulane bidrar til mindre mangfald i klassane.

I dei åtte åra Erna Solberg var statsminister fekk 177 friskular godkjenning til å starte, viser tal NRK har fått frå Utdanningsdirektoratet.

I løpet av dei seks månadene Arbeidarpartiet og Senterpartiet har regjert, har sju skular fått godkjenning.

Talet elevar i private grunnskular auka frå 16.648 i 2011 til 29.037 i 2021. Det er nesten ein dobling på ti år, viser tal frå SSB.

Mindre profitt til private barnehagar

Stadig fleire barnehagar blir kjøpt opp av barnehagekjeder, som i mange år har gått med store overskot og tatt ut gevinstar. I tillegg har utanlandske investorar gått inn på eigarsida i konserna, og dagens reglar gjer det vanskeleg å følge pengestraumane, ifølge regjeringa.

– Vi vil sikre at offentlege tilskot og foreldrebetaling går til betre barnehagar for alle barn, og ikkje til profitt for eigarane, seier kunnskapsministeren.

Regjeringa vil også innføre krav om at kvar private barnehage skal vere eit eige selskap. Dei får forbod mot å drive med anna verksemd, og forbod mot å ta opp lån andre stadar enn i bank.

– Vi må stoppe ei utvikling der store kommersielle aktørar kjøper opp barnehagar og tar ut profitt. Barnehagen skal ikkje lenger vere eit investeringsobjekt for dei som vil tene pengar, seier Brenna.

Krev totalforbod mot profitt

Om lag 140.000 barn går i landets 2900 private barnehagar. Dei får like mykje tilskot som dei kommunale barnehagane, opplyser kunnskapsdepartementet.

I Hurdalsplattformen har regjeringa også lova å stramme inn regelverket for private barnehagar, for å sikre at offentlege tilskot og foreldrebetaling går til sjølve drifta av barnehagen.

SV og Raudt har også gått saman og krev eit totalforbod mot profitt i barnehagesektoren. I eit forslag har dei bedt regjeringa ta fleire grep for å sikre profittfrie barnehagar.