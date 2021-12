Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Onsdag kveld fekk eg forkjølingssymptom og tok ein korona-hurtigtest som var positiv. PCR-testen i etterkant var også positiv, skriv Raymond Johansen (Ap) i eit Facebook-innlegg.

Fredag kveld vart det bekrefta at byrådsleiaren er smitta med omikronvarianten av koronaviruset.

Det opplyser byrådssekretær Kaia Storvik (Ap) til NTB.

– Alle nærkontaktar er informerte og blir oppmoda til å følgja gjeldande smittevernreglar for omikron, som er annleis og strengare enn ved normalt utbrot, seier Storvik.

Storvik seier at ho ikkje har den totale oversikta over kor mange som har hamna i karantene på grunn av byrådsleiaren, men seier at han ikkje har hatt veldig mange nærkontaktar.

God form

Ein av hans medarbeidarar har også testa positivt for viruset. Resten har avlagt negative testar, men har likevel gått i karantene.

– Andre eg har møtt er også varsla. Eg er i ganske god form, opplyser han.

Mange ønsker Johansen god betring etter han delte nyheita om at han er smitta. Foto: Skjermdump frå Facebook, tatt kl. 15 10.12.2021

Testa positivt etter pressekonferanse

Tysdag 7. desember heldt han ein pressekonferanse på Rådhuset i Oslo. I etterkant varsla dei journalistar som var til stades at dei burde følge med på symptom.

«Nokon som var til stades har oppgitt å ha avlagt positiv koronatest. Vi anbefaler alle som var til stade å vere ekstra merksame på symptom, halde seg heime ved sjukdom og ha låg terskel for å teste seg», stod det i e-posten sendt til dei som var på pressekonferansen.

Foto: Skjermdump

Raymond Johansen seier til NRK at han ikkje ønsker å kommentere saka utover det han har skrive på Facebook.

Høge smittetal

Det siste døgnet er det registrert 5355 koronasmitta i Noreg. Det er ny rekord, og 1215 fleire enn same dag førre veke.

Torsdag var 316 koronapasientar innlagt på sjukehus. Det var ni fleire enn dagen før.

På torsdag blei det kjent at tidlegare statsminister Erna Solberg (H) måtte gå i karantene, fordi ektemannen Sindre Finnes fekk påvist covid-19.