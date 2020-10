Rasmus Hansson stiller likevel til kamp for stortingsplass

På lørdag meldte Rasmus Hansson (66) at han trakk seg fra nominasjonsprosessen i Oslo MDG. Det betydde at han ikke ville stille som kandidat til stortingsvalget neste år.

Det var duket for et generasjonsskifte. Hulda Holtvedt (21) var sikret på andreplassen bak Lan Maria Berg.

Onsdag kveld kom kontrabeskjeden.

– Den korte historien er at det etter full innboks med mange hyggelige meldinger toppet seg med et initiativ fra mange sentrale folk i Oslo MDG, sier Rasmus Hansson til NRK.

Bak benkeforslaget står Hanna E. Marcussen, som er byråd for byutvikling i Oslo.

INNSTILT PÅ ANDREPLASS: Nominasjonskomiteen i MDG Oslo har innstilt Hulda Holtvedt på andreplass. Nå får hun kamp om plassen. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Kamp

Rasmus Hansson meldte selv om avgjørelsen på Facebook under tittelen «The return of the Jedi».

«Presset ble for stort, hyggelig, overbevisende. Det ble for kjipt å si nei til så mange fine folk som krever at jeg skal stille (eller som sier pent farvel). TAKK! Jeg er tilbake likevel. Kurs for Stortinget,» skriver Hansson

Dermed blir det kampvotering på årsmøtet torsdag 26. november 2020.

Hulda Holtvedt er nominert til andreplassen, mens det vil komme et såkalt benkeforslag om Rasmus Hansson.

Informerte motkandidaten

– Det ble en situasjon hvor jeg var den kjipe som ikke stilte, følte jeg selv, sier Hansson til NRK.

– Er ikke dette dårlig gjort overfor Hulda Holtvedt når du først sier at du trekker deg?

– Nei, det synes jeg ikke. Men jeg føler meg vinglete, fordi jeg først sa at jeg ikke ville benkes. Jeg erkjenner at jeg har vinglet, men jeg hadde ikke forutsett den kraftige støtten for mitt kandidatur, sier Hansson.

Han sier han selv informerte Hulda Holtvedt.

– Overfor Hulda er jeg fullstendig rolig. Hun står fjellstøtt på egne bein, og hun sa tvi, tvi. Hun hadde benket mot meg uten å blunke, sier Hansson.

– Hvor trygg er du på at du får plassen på årsmøtet?

– Det er jeg ikke trygg på. Hulda har en stor tilhengerskare i partiet, og hun er dyktig til å mobilisere. Men jeg føler jeg er godt rustet til kampen, sier Hansson.