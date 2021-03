«Radioresepsjonen takker for seg»

– Det er litt spennende å kaste seg ut i noe man ikke helt vet hva er. Når man gjør det med sine to beste venner, så blir det ikke for spennende. Men spennende nok, sier Steinar Sagen.

Slutt etter 15 år

– Vi fikk rett og slett et tilbud vi ikke kunne si nei til, forteller Bjarte Tjøstheim.

Tore Sagen innrømmer at det er skummelt.

– Vi gjør det av samme grunner som de som blir med i Telemark bataljonen: Eventyrlyst og spenning.

De tre, som kaller seg en feit, en høy og en gammel mann, kan foreløpig ikke si noe om hvor veien går videre. Men ifølge Bjarte Tjøstheim skal de fortsette å lage lettbeint underholdning på skyhøyt nivå.

Bjarte Tjøstheim

– Men det blir trist å slutte i NRK. Det er ingen av dem i tvil om.

– Bortsett fra å være lørdagshjelp på Confektmakeriet, telefonintervjuer på Norsk Gallup og parkeringsbetjent i Europark i to uker, med en ferieuke i midten, har jeg ikke jobbet noe annet sted enn NRK. Det har vært mitt andre hjem i over tjue år og blir utrolig vemodig å forlate, sier Tore Sagen.

«Radioresepsjonen» hadde premiere i P3 2. januar 2006. I 2014 flyttet de over til P13. Programmet fikk en trofast tilhengerskare, som har fulgt programmet siden det startet.

Brødrene Steinar og Tore Sagen fortsetter i TV-serien «Side om Side». Bjarte Tjøstheim er også i gang med et TV-prosjekt som skal gå på NRK.

Takker

– Det er selvfølgelig synd for NRK at de slutter. Vi ønsker dem lykke til, og takker for mange fantastiske TV- og radioøyeblikk opp gjennom årene, sier underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen.

Det er ikke bestemt hvem som tar over etter trioen. Siste sending med Radioresepsjonen var i desember 2020.