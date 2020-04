Korona-pandemien fører til mer «Radioresepsjonen»

– «Side om side» pleier å være et veldig sikkert vårtegn for min del. Da vet jeg at når vi er ferdig, så er det sommer. Jeg har hatt den rutinen i syv år, så det er veldig trist, forteller Tore Sagen som sammen med broren Steinar har store roller i serien.

Nå blir det Radioresepsjonen istedenfor, torsdager og fredager på NRK P13 frem mot sommeren. Vanligvis har guttene fri fra hverandre, men nå må de være sammen resten av vårhalvåret.

– Jeg vet ikke helt hvordan det går. Det blir et eksperiment, sier Tore.

Bjarte Tjøstheim er ikke redd for at de tre radioprofilene skal gå lei av hverandre.

– Det tror jeg verken faren eller moren er til stede for, forteller Bjarte.

Bjarte har tidligere trukket frem at øyeblikket under er blant de beste i programmets historie.

Trives best uten kamera

Denne påsken hadde «Radioresepsjonen» en spesialsending, der de slapp inn et kamera i studio og direktesendte både bilder og lyd for første gang. Det til stor begeistring for publikum.

Men radioprofilene tror ikke man skal ha høye forventninger om at det skjer igjen.

– For å være helt ærlig kjenner vi på et press om at vi skal vise fjesene våre mer fra studio. Vi har alle vært enige om at vi ikke er så begeistret for det, forteller Bjarte.

– Vi føler at vi slipper oss enda mer løs når det ikke er kamera i studio, så det er nok det beste i lengden for radio og podkast-lytterne, sier han.

«Stavmikseren» tilbake

Bjarte Tjøstheim er spent på hvordan denne pandemien vil påvirke sendingen denne våren.

– Jeg har alltid syntes at sendingene der vi sitter så nærme hverandre som mulig har blitt de beste. Jeg er spent på hvordan sendingen blir når vi må ha to meters avstand, men vi skal få det til likevel, sier han.

Hvilke av de faste spaltene i programmet som blir med videre i vår, er enda litt usikkert.

– Det er vanskelig å si, vi har ikke møttes enda. Men jeg fikk akkurat mail fra Bjarte om at han skal lage «stavmikseren», forteller Tore.

– «Postkasse» er den mest generelle spalten vi har. Den har vært med fra starten av, så den må med, sier han.

Bjarte forteller at han tror både «postkasse» (postkasse, postkasse), «dilemmas» og «Stavmikseren» kan dukke opp.

– Det er alltid interne uenigheter om hva vi skal hente opp igjen, men jeg ser på sosiale medier at mange savner «one-liner spalten», forteller han.

– Personlig synes jeg det hadde vært veldig gøy, i disse triste koronatider. Men dette må vi ta på redaksjonsmøte, sier Bjarte.

Første sending starter torsdag 16. april klokken 11 på NRK P13.