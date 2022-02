Putin om anerkjennelsen: Ukraina er en del av vår historie

– Jeg tror det er nødvendig å ta en forsinket beslutning, å umiddelbart anerkjenne uavhengigheten og suvereniteten til Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk, sa Putin i en TV-sending mandag kveld, ifølge AFP.

Deretter signerte han et dekret om anerkjennelse, og ba parlamentet om å støtte beslutningen.

Noen timer senere kom meldinger om at Putin har bedt sin forsvarsminister om å sende, det han kaller «fredsbevarende styrker», inn i de opprørskontrollerte områdene.

Putin ble også avbildet sammen med de prorussiske separatistlederne fra Øst-Ukraina under en signeringsseremoni.

Ifølge AFP signerte de avtaler om vennskap og bistand.

Historisk begrunnelse

– Situasjonen er kritisk, sa Vladimir Putin tidlig i en TV-sendt tale holdt før signeringen.

Her ga han en historisk forklaring for hvorfor han ville anerkjenne områder øst i Ukraina som uavhengige.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters kalte han Ukraina en «integrert del av vår egen historie». Han sa Øst-Ukraina anses som historisk russisk land, og at det moderne Ukraina ble etablert av det kommunistiske Russland.

Russland ble «ranet» da Sovjetunionen brøt opp i 1991, sa Putin ifølge Reuters.

Han hevdet Russland er klar for å vise hvordan ekte «av-kommunisering» ser ut.

Talen ble holdt kort tid etter at Kreml ifølge først kunngjorde at presidenten skulle anerkjenne de opprørskontrollerte områdene i Donetsk og Luhansk øst i Ukraina som uavhengige. Det har blant annet Norge, EU og USA reagert kraftig på.

Krever slutt på militære operasjoner

Den russiske presidenten krevde i talen at Ukraina umiddelbart avslutter militæroperasjoner øst i landet.

– Vi krever en umiddelbar slutt på militære operasjoner, sa Putin, ifølge AFP.

– Ellers vil alt ansvar for en eventuell fortsettelse av blodsutgytelsen være fullt ut på samvittigheten til regimet ved makten i Ukraina, la han til.

Putin kom med flere anklager mot landet. Han hevdet ifølge Reuters at Ukraina har en økning i nynazisme, at klaner med oligarker er utbredt og at landet er en amerikansk koloni med et marionettregime.

Putin gjentok også i talen mandag at Nato ikke har møtt Russlands sikkerhetskrav.

Ifølge Reuters sa han at han trodde Vesten ville innføre sanksjoner mot Russland, uavhengig av hvilke handlinger Russland foretar overfor Ukraina. Han hevdet Russland har enhver rett til å innføre gjengjeldelsestiltak.

Karen-Anna Eggen ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: Forsvaret

– Går langt i å legitimere en invasjon

– Dette er en alvorlig forverring av den allerede svært spente situasjonen, sier Karen-Anna Eggen til NRK.

Hun er forsker ved Institutt for forsvarsstudier, og følger den sikkerhetspolitiske situasjonen øst i Europa.

– Spørsmålet er hvilke utslag denne eskaleringen får på bakken. Basert på talen går Putin langt i å legitimere en invasjon av hele Ukraina, sier Eggen.