Kina ber om tilbakeholdenhet i Ukraina

Kinas FN-ambassadør Zhang Jun ber alle land som er involvert i Ukraina-krisen om å utvise tilbakeholdenhet. Zhang Jun advarte mot handlinger som kan oppildne spenningen etter at Russlands president Vladimir Putin mandag kveld anerkjente to utbryterområder som selvstendige stater. I nattas møte i Sikkerhetsrådet sa ambassadøren at Kina vil oppmuntre alle forsøk på å finne en diplomatisk løsning.