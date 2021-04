Psykologforeningen til Støre: – Avslutt 50 år med ineffektiv ruspolitikk

– Myndighetene har i over 50 år møtt rusproblemer med sanksjoner i form av bøter og fengsel. Forskning viser at dette ikke har hatt effekt, sier Håkon Skard, president i psykologforeningen.

På Arbeiderpartiets landsmøte vil den største diskusjonen handle om avkriminalisering av narkotika.

– Vi må slutte å stikke kjepper i menneskers livshjul og heller hjelpe de som er tidlig i sin «rusmiddelkarriere» ut av problemene. Foto: Fartein Rudjord

Flere rusforeninger har tatt til orde for å støtte den nye reformen.

Nå har Norsk psykologforening en klar beskjed til Støre og Ap:

– Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre har nå muligheten til å avslutte 50 år med ineffektiv og belastende ruspolitikk med et tydelig element av klassejustis. Det vil kommende generasjoner takke de for, sier Skard.

Han legger til at rusreformen ikke bare er for syke og avhengige.

– Den er også for barn og ungdom hvor straff og tilfeldigheter medfører tap av enkeltpersoners fremtid og potensial langs sosioøkonomiske skillelinjer.

– Påminnelse til Arbeiderpartiet

Regjeringen vil avkriminalisere både bruk og besittelse av mindre mengder narkotika i forslaget til ny rusreform.

SV, Rødt og MDG håper Arbeiderpartiet gir et ja til regjeringens rusreform, men Senterpartiet, KrF og Fremskrittspartiet ønsker at forslaget blir skrotet.

Torsdag morgen hadde Unge Venstre satt opp 260 kors utenfor Stortinget.

– Det er en påminnelse til Arbeiderpartiet om konsekvensene av dagens ruspolitikk og hvem den går utover. Korsene markerer de 260 personene som hvert eneste år dør av overdoser, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til NRK.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark ber innstendig Ap om å sikre støtte til rusreformen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Demonstrasjonen ble støttet av RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Foreningen Tryggere Ruspolitikk og nettopp Foreningen for Human Narkotikapolitikk.

– Utrolig skuffende

Leder for Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre har ikke uttalt seg om sitt syn på rusreformen.

– Jeg går ikke inn i dette nå. Debatten går i partiet. Jeg skal dele mitt syn på dette i morgen når vi har hørt på debatten, sa Støre til NRK etter politisk kvarter torsdag morgen.

Han har tidligere sagt til NRK at det er to ting som er viktig for ham når det gjelder rusreformen:

– At vi får levert en reform som virkelig gir helsehjelp til rusavhengige. Det handler om grunnleggende solidaritet med sårbare mennesker. De skal møtes med helsehjelp og ikke med rettssystemet.

Støre vil vente med å si hans syn om rusreformen etter debatten på Ap-landsmøte.

– Den andre solidariteten er å hindre at unge mennesker kommer inn i rus. En rusreform må også ivareta dette, og der er ikke regjeringens framlegg godt nok, sier Støre til NRK.

Venstre-leder Guri Melby reagerer på at Støre ikke nevnte rusreformen i åpningstalen til Arbeiderpartiets landsmøte.

– Det er utrolig skuffende at Støre ikke nevnte rusavhengige med ett ord i talen sin. Er de ikke «vanlige folk» i hans øyne? spør Melby.

– Men han skal få̊ en sjanse til: Be landsmøtet ditt om å støtte rusreformen, Støre! Tida er inne for å stille seg på riktig side av historien, si ja til hjelp, ikke straff, sier hun.