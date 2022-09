PST: Siste pågripelser kan påvirke trusselnivået i Norge

I juni ble trusselnivået hevet fra nivå 3, moderat, til nivå 5, som er ekstraordinært. Nivå 5 er det høyeste nivået.

Det skjedde etter at Zaniar Matapour skjøt og drepte to personer i Oslo sentrum natt til lørdag 25. juni.

Fredag opplyste politiet at Arfan Bhatti er siktet for medvirkning til terrorhandling i forbindelse med barskytingen i Oslo. Han er internasjonalt etterlyst.

Mandag ble to personer, menn i 30- og 40-årene, pågrepet. De to er siktet for medvirkning til skytingen.

PST bekrefter nå til NRK at de siste pågripelsene kan føre til at de vil senke trusselnivået i Norge.

– PST vurderer terrortrusselnivået fortløpende. De siste dagers utvikling med pågripelser og etterlysning er hendelser som inngår i en vurdering hvorvidt terrortrusselnivået kan justeres ned, sier seniorrådgiver i PST Martin Berntsen.

30-åringen, som er norsk statsborger, er varetektsfengslet i fire uker. Han er tidligere dømt for ulovlig oppbevaring av maskinpistolen MP40, som er våpenet av samme type som Zaniar Matapour brukte under masseskytingen.

Mannen i 40-årene er også kjent for politiet fra tidligere av. Mannen har somalisk statsborgerskap.

Han ble avhørt av politiet mandag kveld, men ifølge forsvarer Victoria Holmen ble avhørene av 40-åringen utsatt på grunn av helsemessige årsaker. Den siktede får tilsyn av lege, opplyser hun.