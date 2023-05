PST med trusselvurdering rundt pride

To menn ble drept og 23 mennesker skadet på utesteder i Oslo 25. juni 2022. Zaniar Matapour (43) er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Islamisten Arfan Bhatti og to andre menn er siktet for medvirkning til angrepet.

Torsdag kom PST med en ny trusselvurdering rundt årets Pride-arrangement 23. juni til 1. juli, som arrangørene allerede har varslet vil bli større enn noensinne.

I rapporten om trusselvurderingen skriver PST at terrortrusselen i Norge er moderat, men PST og Politiet vurderer det fortsatt som mulig at vi vil se forsøk på terrorhandlinger både fra høyreekstreme og ekstreme islamister.

Sammendrag av PSTs trusselvurdering for 2023:

LHBT+-personer og -samlingssteder inngår i fiendebildet til både høyreekstremister og ekstreme islamister og er blitt aktualisert som mål det siste året.

Både høyreekstrem og ekstrem islamistisk propaganda oppfordrer til å angripe lett tilgjengelige mål med få sikringstiltak. Folkerike mål med få eller ingen sikringstiltak er derfor attraktive terrormål, og en stor del av gjennomførte og avvergede angrep har de siste årene vært rettet mot slike mål.

Det er særlig Pride-arrangementer som samler store menneskemengder som vil være attraktive mål.

Angrepsmidler i både ekstreme islamistiske og høyreekstreme terrorangrep vil sannsynligvis være enkle og lett tilgjengelige midler.

Sikkerhetstiltak for et potensielt mål kan føre til målforskyvning, slik at trusselaktører endrer modus og velger lettere tilgjengelige mål i randsoner mellom sikrede og usikrede områder.

Politiet oppfordrer alle til å feire Pride

I en pressemelding torsdag ettermiddag skriver politiet at de som tidligere skal være med på feiringen.

-Politiet vil selv flagge med regnbueflagg på politiets tjenestesteder og delta på ulike arrangementer. Vi skal sørge for at rammene rundt årets arrangementer er ivaretatt så alle kan få en trygg og god Pride-feiring, sier Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.

Styreleder i Oslo Pride, Dan Bjørke, synes det er bra at politiet nå oppfordrer alle til å ta del i Pride-feiringen.

– Oslo Pride har et veldig godt samarbeid med politiet og har samarbeidet det siste året om sikkerheten rundt årets Pride. Vi er trygge på at Oslo politidistrikt gjør sitt ytterste for at vi skal ha en trygg og flott feiring, sier han.

– Det er ikke tvil om at det er ekstra engasjement rundt Pride i år. Dette blir tidenes største Pride i Oslo, fortsetter han.

Visste om terrortrusselen

I etterkant av angrepet har det blant annet blitt rettet kritikk mot PST. Dette blant for ikke å ha varslet politiet da de fikk informasjon om en mulig terrortrussel mot Norge.

I januar i år kunne VG og NRK melde at PST hadde blitt varslet av etterretningstjenesten om et mulig terrorangrep flere dager før masseskytingen.

Samtidig kom det frem hvordan Etterretningstjenesten varslet PST allerede før skytingen skjedde.

Bakgrunnen var informasjon en agent hadde fått i chatter, som blant annet VG har omtalt.

I en chattene etterspurte den ettersøkte islamisten om godkjenning for angrepet av IS før det skjedde, på vegne av «brødre» som skulle gjennomføre det i Skandinavia.

Politimesteren i Oslo fikk informasjon fra PST om at de satt på et terrorvarsel først to dager etter terrorangrepet den 25. juni.