Prest mister jobben etter nazistiske ytringer

En mann som identifiserer seg selv om «sann prest, sann kristen og sann nasjonalsosialist» får ikke lenger jobbe som prest i Sverige. Det melder Kyrkans tidning.

Mannen skal blant annet ha sammenlignet Jesus med Hitler i en podkast.

I dommen fra nemnda som bestemmer hvem som får jobbe som prest i Svenska kyrkan, heter det at mannen har «uttalt seg direkte og indirekte antisemittisk og islamofobisk». Dette mener nemnda at gjør mannen uskikket til å jobbe som prest.

– Mannen har uttrykt seg nazistisk og rasistisk på en måte som skader kirkens anseende, sier lederen nemnda, Johan Munck til Sveriges Radio.

– Ytringsfrihet

Presten selv nekter ikke for det som kommer fram i dommen, men mener at ytringsfriheten gir ham rett til å si disse tingene.

Sveriges Radio har spurt Svenska kyrkan om man ikke kan jobbe som prest, hvis man har nazistiske meninger.

– Jo, men om man uttrykker dem, kan det bli problematisk, sier Munck til Sveriges Radio.

I dommen fra nemnda trekkes det fram at årsaken til at han ikke lenger får virke som prest, var at han uttalte seg i «nazistisk propaganda ut ifra sin funksjon som prest»

Presten skal ifølge Sveriges Radio ha koblinger til Den nordiske motstandsbevegelsen. I en demonstrasjon i regi av motstandsbevegelsen tidligere i år, ble seks nordmenn arrestert.