Enkelte kommuner har innført det som er blitt omtalt som søringkarantene. Dette har gjort transport av varer og arbeidskraft over kommunegrensene vanskelig for næringslivet.

Totalt er det 124 av 356 kommuner som har innført egne regler.

Næringslivet ønsker at regjeringen gjør dette rettslig bindene. Dette kom ikke med i den siste versjonen av veilederen for kommunenes karanteneregler.

Noe som skapte voldsomme reaksjoner.

Regjeringen skulle i dag komme med en veileder til kommunene, men pressekonferansen om dette ble utsatt på ubestemt tid rett før den skulle starte klokken 14. Partene er i krisemøte.

Brodtkorp: – Null logikk

– Maskinentreprenørenes landsforbund (MEF) stiller seg 100 prosent bak NHO i at lokale karanteneregler ikke kan godtas. Da har det ingen troverdighet når regjeringen sier vi må spare de arbeidsplassene vi kan, sier Julie Brodtkorb i MEF.

Våre maskinførere jobber på anlegg langt unna folk på hver sin maskin, men får ikke komme på jobb, forteller hun.

– Det er null logikk i dette. Livsverk går til spille og arbeidere blir arbeidsledige kun fordi regjeringen ikke bryter igjennom her. Stoler de ikke på eget helsedirektorat som har sagt at de ikke anbefaler lokale karantener, spør Brodtkorb.

BNL: – Må være rettslig bindene

Byggenæringens landsforening reagerer også sterkt på at veilederen som de også har vært med å gi innspill til ikke er rettslig bindene.

– Det er helt vesentlig at når man først skal lage en veileder til kommunene, så må den være rettslig bindende. Ellers kan kommunene fortsette som før, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.

Nå jobber BNL i samarbeid med NHO og Norsk Industri til å få til en løsning. BNL har hele tiden jobbet for at det bare skal være nasjonale regler for bedriftene å forholde seg til. Derfor var de svært lettet over prosessen med å utarbeide en veileder til kommunene.

– Det kommer da svært overraskende på oss at denne veilederen bare skal være rådgivende. Dette vil ikke bidra til å gjøre det enklere for alle de bedriftene som bidrar til å holde hjulene i gang i Norge, sier Sandnes.

REAGERER: Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL (Byggenæringens Landsforening), reagerer på at veilederen bare skal være rådgivende og ikke rettslig bindene. Foto: BNL

KS visste ikke at NHO trakk seg

NRK kjenner til at NHO opprinnelig skulle vært til stede, men nå vil de heller kommentere rådene etter pressekonferansen. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er nå hasteinnkalt til regjeringen.

NRK møtte KS’ styreleder Bjørn Arild Gram på vei inn til pressekonferansen. Han visste ikke at NHO hadde trukket seg før NRK gjorde ham oppmerksom på det.

KS mener de ikke kunne gått bort fra kommunenes ansvar i smittevernloven.

I smittevernloven er det åpent for at kommuner kan lage egne regler, men næringslivet ønsker at regjeringen forbyr dette slik at det blir en enhetlig politikk.

NHO har vært veldig misfornøyd med at KS fikk inn flere ting i veilederen som de ønsket å komme med.

NHO mener det som KS fikk inn, ikke gjorde avtalen tydelig nok.

Sterke reaksjoner på endring

Endringen i regjeringens veileder skal ha kommet i siste liten.

– Vi anbefaler ikke kommunene å innføre egne generelle regler om karantene eller reiserestriksjoner, står det i den nye veilederen, som VG har fått tilgang til.

I siste liten skal det ha blitt lagt til et lite avsnitt øverst i veilederen:

«Veilederen er ikke rettslig bindende for kommunene, men gjør rede for rammene i

smittevernloven og hvilke hensyn som etter loven skal vurderes.»

Dersom kommunene selv kan legge begrensninger på transport inn i kommunen, kan det gjøre det vanskelig for næringslivet.

I veilederen vil det ligge retningslinjer for hvordan tiltak skal unngå å ramme blant annet kritiske samfunnsfunksjoner, barn med delt bosted og personer som krysser kommunegrensen under reise mellom bolig og arbeidssted.