Politioverbetjent fortviler over at seksuell trakassering fortsatt er et problem

I en kronikk forteller politioverbetjent Tania Randby Garthus om flere opplevelser med seksuell trakassering.

Den første gangen hun opplevde noe ubehagelig på jobb var hun fersk aspirant. Det var en kveld hun måtte overnatte på jobb mellom to vakter.

– En kollega stilte seg i døren og sa at vi skulle kose oss i natt og ha sex. Jeg valgte å tenke at dette var en spøk, men likevel følte jeg på en utrygghet, sier Garthus til NRK.

Slike opplevelser ble en del av hverdagen og etter hvert godtok hun at sånn var det å jobbe i politietaten.

– Tror du flere kjente på det samme?

– Vi snakket ikke om det, men jeg vet at flere har opplevd det samme, sier Garthus.

– Ett varsel er ett for mye

Grunnen til at hun velger å stå fram nå, er fordi unge kvinner i dag forteller om det samme som hun opplevde for mange år siden.

– Det tar ikke slutt. Stadig kommer det nye historier om seksuell trakassering. Det er fortsatt noen få politibetjenter som ikke vet hvordan de skal oppføre seg i møte med kvinner. Det må de lære seg, vi kan ikke ha det sånn lenger, sier Garthus.

Først og fremst mener hun at alle i politietaten må erkjenne at seksuell trakassering er et problem.

– Ett varsel er ett for mye, sier Garthus.

Grundig og detaljert medarbeiderundersøkelse

Politidirektør Benedicte Bjørnland er glad for at Garthus står fram med sine opplevelser. Det samme håper hun flere ønsker å gjøre.

– Jeg vil gi honnør til Randi for å dele sin historie, jeg synes hun er modig og tøff, sier Bjørnland.

Nå skal politiet gjennomføre en grundig og detaljert medarbeiderundersøkelse konsentrert om seksuell trakassering.

– Jeg håper ansatte vil fortelle sine historier og ikke være engstelig for å dele. Så får vi se om dette er et større problem enn det vi nå har informasjon om, sier Bjørnland.

Hvis det avdekkes straffbare forhold sier Bjørnland at det vil etterforskes.

Den forrige undersøkelsen viste at 1,3 prosent blant de ansatte i politiet har opplevd seksuell trakassering.

– Det er litt over 200 medarbeidere, og det er litt over 200 for mange, sier Bjørnland.

Politidirektør Benedicte Bjørnland har vært tydelig på at seksuell trakassering i politiet ikke er akseptabelt. Nå starter et større arbeid for å kartlegge omfanget. Foto: Heiko Junge

«Knulletorsdag»

En undersøkelse har avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering og uønsket adferd i politiet.

– Jeg fikk høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulletorsdag», sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Politidirektoratet slo alarm og Politihøgskolen har nå fjernet instruktører etter tips fra studenter.

Politihøgskolen har faste instruktører ved de to leirene, som ligger i Kongsvinger og Stavern. Noen av disse skal ha fått beskjed om at de ikke er ønsket tilbake.