Latterliggjør metoo-anklager på Instagram-konto for politifolk

Instagram-kontoen er anonym, men den eller de som står bak beskriver seg selv som polititjenestefolk. Mange av de 18.400 følgerne er også politifolk.

Etter at politidirektør Benedicte Bjørnland slo alarm om ukultur i politiet onsdag, har vitsene flagret ut på Instagram-kontoen. Der latterliggjøres begrepet «knulletorsdag», som personene bak kontoen mener ingen i politiet har hørt om.

– Slik humor er ikke greit. Tematikken er for alvorlig til å harseleres med, sier Bjørnland til NRK.

I flere av instagrampostene spøkes det med dem som «tystet» om de såkalte knulletorsdagene. Foto: Instagram

Kjenner seg ikke igjen

I flere av humorpostene snakker man om «tysterne» som har snakket om torsdagsfestene med forskerne.

Flere politifolk har også tatt til motmæle i kommentarfeltet. Det fikk den eller de som står bak kontoen til å skrive dette til sitt forsvar:

Det er ingen som kjenner seg igjen i funnene fra rapporten. Derfor er det gøy å spøke med noe så absurd, skriver administratoren for politihumor.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med administratoren for humorkontoen, men har ikke fått svar. Vi vet dermed heller ikke om vedkommende faktisk jobber i politiet.

– Pinlig umodent

Dag Ellingsen er en av de to forskerne som jobber med prosjektet rundt ukultur i politiet. Han har nylig skrevet en vitenskapelig artikkel om humor i Forsvaret, og kjenner igjen flere av de samme problemstillingene.

– Humoren har to funksjoner: Det bygger samhold, samtidig som den hele tiden retter seg mot kvinner, homofile – det er dårlig med selvironi. Det har også en ekskluderende funksjon, sier han.

– Så er det også slik at humor alltid kan unnskyldes hvis noen setter ned foten: «Jeg bare kødda», legger han til.

Ellingsen har sett postene på politihumor-gruppen, og reagerer kraftig.

– Jeg synes det er et pinlig umodenhetsnivå. På den annen side er jeg imponert over dem som tør å si fra om at dette ikke er noe man skal kødde med. Dette er noe som er adressert som et problem fra øverste hold i politiet. Da synes jeg det er helt utrolig at man omtaler det på denne måten, sier han.

Dette er en av de mange postene instagram-kontoen har postet på historien sin.

Nulltoleranse for trakassering

Forskeren får støtte fra Sigve Bolstad, som er leder i fagforeningen Politiets Fellesforbund (PF).

– Jeg har ikke sett det selv, og jeg følger ikke kontoen. Hvis det er slik at man harselerer og sprer ukultur, synes jeg ikke noe om det, sier han.

Bolstad understreker at det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet. Han møtte i ettermiddag politidirektøren til et timelangt møte om forskningen.

PF-lederen har selv aldri hørt uttrykket «knulle-torsdag».

– Hvis det fremkommer uheldige ting gjennom forskning, må man slå hardt ned på det. Men først og fremst må man finne ut av hva det er som har skjedd. Man må få tak i funnene og ha en god prosess internt i politiet. Det er viktig å ikke stigmatisere i forkant. Man må være forsiktig med hvilke ord og uttrykk man bruker, sier han.