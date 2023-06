Politiet ser økt tendens i råkjøring: – Svært alvorlig 

– Vi ser veldig alvorlig på det. Det er veldig farlig å kjøre så fort. Konsekvensene av en kollisjon i de hastighetene kan bli katastrofale.

Det sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Rundt midnatt natt til søndag hadde politiet en fartskontroll på Riksvei 7, nedenfor Gol i Hallingdal i Buskerud.

Tre bilførere ble stoppet og tatt for råkjøring. To av dem var menn i slutten av tenårene.

– I disse hastighetene kommer førerkortene til å bli beslaglagt i lang tid.

Ifølge operasjonslederen er det en del av en økende trend, også andre steder i landet.

Mulig kappkjøring

Det har vært mye hard og rå kjøring særlig blant ungdom i dette området, ifølge Johnsrud.

– Vi hadde tre biler som kjørte rett etter hverandre og vi har oppfattet det som kappkjøring, sier operasjonsleder Johnsrud.

Alle sammen ble målt i høye hastigheter:

Første bilen ble målt til 131 km/t i 80-sone

Andre bilen ble målt til 172 km/t i 80-sone

Tredje bilen ble målt til 172 km/t i 80-sone

De to som kjørte i 172 km/t er menn i slutten av tenårene hvor begge har prøvetid på førerkortet sitt, sier Johnsrud.

Alle bilførerne blir anmeldt forholdene, og får førerkortene beslaglagt. De vil få straff for dette senere, noe som blir avgjort av en politijurist.

Flere ulykker

Riksvei 7 går gjennom Hallingdalen og er en strekning hvor det har vært mye ulykker og mye klaging på hard kjøring i området.

– Vi har hatt flere ulykker i regionen bare nå i natt, og vi vil helst ikke ha flere.

Det er ofte unge gutter involvert i disse ulykkene, ifølge operasjonslederen.

Sent lørdag kveld rykket nødetatene ut til Larvik etter melding om trafikkulykke mellom en MC og en bil.

Føreren av motorsykkelen ble fraktet til sykehuset. Vedkommende skal være alvorlig skadd.

– Dette er også et sted hvor det kjøres mye frem og tilbake, kjøres på bakhjul og veldig fort, sier Johnsrud.

En trend med stygg kjøring

Så langt i år har 40 mennesker, 33 menn og syv kvinner, omkommet på norske veier.

Etter flere år med nedgang, ser Statens vegvesen nå at antallet unge mennesker som dør på veiene øker.

Det er ti år siden tallene for gruppen 16 til 24 er like høye som nå, ifølge Vegvesenet. Dødstallene er høyest for aldergruppen 45 til 64.

Johnsrud mener det har vært en oppblomstring av råkjøring de siste månedene.

Første lørdagen i mai i år mistet ti unge førere lappen i Vestfold etter at utrykningspolitiet gjennomførte en fartskontroll i forbindelse med et biltreff i distriktet.

Der ble den høyeste hastigheten målt i 230 km/t i 110-sone.

– Det har dessverre vært en trend med mye stygg kjøring i det siste. Ikke bare her, men også i andre politidistrikter

Natt til søndag ble det i flere politiregioner meldt om alvorlige ulykker og fartsovertredelser.

I Stavanger ble blant annet en fører tatt kjørende i 146 km/t i 90-sonen. I Møre og Romsdal ble en fører tatt i 143 km/t i 80-sonen.

Tre bilførere ble målt i 129 km/t i 80-sonen på riksvei 9 i Valle i Agder, i morgentimene søndag.