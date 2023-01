I dag kom Utrykningspolitiets tall på reaksjoner for 2022. Det er spesielt en økning i ruspåvirket kjøring på 20 prosent som bekymrer.

– Det vi ser er den store økningen av anmeldte rusførere som er på hele 20 prosent sammenlignet med året før. Vi har aldri tidligere hatt så mange anmeldelser på ruspåvirket kjøring i norsk politi, sier assisterende UP-sjef, Roar S. Larsen.

Og forklaringen er ikke nødvendigvis et svar med to streker under, ifølge politiet.

– Det er nok sånn at vi klarer å avdekke mer av det som er mørketallet. Sånn sett er det greit at politiet greier å avdekke så mange. Så er vi usikre på om vi nå ser en situasjon om det er flere ruspåvirkede som kjører på veiene.

Larsen sier at de har gjennomført en undersøkelse når det gjelder alkohol i 2021, hvor de så en økning i forhold til det som ble avdekket.

– Vi må se på om dette er en utvikling som vedvarer.

Styrt økning i antall tatt i fotoboks

Når det gjelder fart er det en økning på de som blir tatt i automatiske trafikkontroller (fotoboks)

– Der vi finner økningen er på fotoboksene. Det er en økning vi selv har styrt, gjennom at vi gjennom fjoråret har økt de aktive timene på fotoboksene.

Når det gjelder manuelle kontroller som lasermåling og gjennomsnitt, er tallene på

Assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen er bekymret over utviklingen i ruspåvirket kjøring. Foto: Anne Lognvik / NRK

tilsvarende nivå som tidligere.

– Men også der er det flere enn de som politiet greier å avdekke som kjører for fort. Derfor er både manuelle kontroller og fotoboks viktige også fremover.

Forening: – Svært foruroligende

Foreningen MA - Rusfri trafikk jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadet av rus i trafikken. De er svært bekymret over utviklingen.

– At så mange har tatt valget om å kjøre ruspåvirket er urovekkende og ikke minst skuffende. Samtidig vet vi at det kjøres rundt 200.000 kilometer i alkoholrus hver dag, så

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen er bekymret over utviklingen. Foto: Sigmund Sagberg

det reelle tallet er nok høyere, mener kommunikasjonsrådgiver Nils Erik Gyland i foreningen.

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen sier til NRK at hun er skremt over tallene.

– Tallene er skremmende. Vi vet fra undersøkelser at det er en reell økning. Det er svært foruroligende.

118 trafikkdrepte i 2022

Politiet sier at målet med kontrollaktiviteten er å bidra til færre ulykker med hardt skadde og drepte.

– Og da vet vi at det å få ned hastigheten og få bort ruskjøringen vil gi et betydelig bidrag. Imidlertid må vi ikke glemme at uoppmerksomhet er en betydelig utfordring i trafikken, og uoppmerksomhet hos fører av motorkjøretøy er en medvirkende årsak til svært mange av dødsulykkene, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.

Han sier det er trist å registrere at foreløpige tall for 2022 viser en betydelig økning av trafikkdrepte i Norge sammenlignet med 2021.

UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martisnen, sier det er leit med en økning i trafikkdrepte fra 2021 til 2022. Foto: Petter Strøm / NRK

– En økning fra 80 til 118 trafikkdrepte er selvsagt en økning ingen ønsker, og det betyr at alle som er opptatt av trafikksikkerhet har en jobb å gjøre. Vi oppfordre derfor alle som ferdes i trafikken til å gi sitt bidrag til en trygg vei for alle, sier han og legger til:

– Benytter anledningen til å oppfordre til ekstra varsomhet rundt om på veien nå som kjøreforholdene varierer mye, og husk - «rusfri bak rattet».

Vil fortsette arbeidet mot rus og fart

– Det er rus og fart som oftest er en foranledning til de alvorlige ulykkene i tillegg til uoppmerksomhet. Det å kjøre ruspåvirket utsetter andre trafikanter og seg selv for fare. Det er en bekymring at vi har den økningen, sier UP-sjef Geir Martinsen.

– I fjor fikk vi dessverre altfor mange drepte. Vi skal jobbe sammen med trafikantene for å få det tallet ned.

Politiet bruker nå også spyttester som kan avdekke andre former for rus enn alkohol.

– Vi ønsker å få ned antallet som både ikke overholder fartsgrensene, og som kjører ruspåvirket.

– Hvordan blir UPs arbeid gjennom 2023?

– Vi holder fast på kontrollvirksomheten vi gjør, men også arbeidet fra politidistriktene. Vi vektlegger det som har størst effekt på trafikksikkerheten. Det er å få ned farta, få avdekket ruspåvirket kjøring og få ned uoppmerksomhet i trafikken.