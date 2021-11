Politiet rykket ut til mannen én uke før han ble skutt på Bislett

Politiet rykket ut for å bortvise mannen fra en hamburgerrestaurant i Oslo sentrum.

Dette skjedde onsdag i forrige uke. Altså en knapp uke før mannen ble skutt og drept av politiet etter at han truet folk med kniv på Bislett.

Politiet i Oslo bekrefter hendelsen.

– Når det gjelder oppdraget i forrige uke, så kan vi bekrefte at politiet ble tilkalt, at han ble påtruffet og bortvist fra stedet, sier politiadvokat Kari Kirkhorn til NRK.

– Avsluttet politiet kontakten med ham på stedet?

– Det er det som ligger i det, svarer Kirkhorn.

– Ble helsevesenet eller behandlingsinstitusjonen hans kontaktet?

– Om informasjon om oppdraget har blitt formidlet til helsevesenet, kan jeg ikke svare på, men det er naturlig å se på hele bildet her når dette skal ettergås, svarer Kirkhorn.

Tilsynssak

BEKREFTER: Politiadvokat Kari Kirkhorn fotografert i forbindelse med en tidligere fengslingssak. Foto: Jil Yngland / NTB

Statsforvalteren i Oslo og Viken opplyste på onsdag at de har opprettet tilsynssak med helsevesenet.

Helseavdelingen vil be Oslo universitetssykehus om informasjon om hva slags helsehjelp den avdøde har fått forut for den tragiske hendelsen 9. november.

En kamerat av mannen fortalte til NRK på tirsdag at han møtte ham for noen måneder siden og opplevde at han var i en dårligere tilstand enn før drapsforsøket i 2019.

Både venner av mannen og ofre fra tidligere saker han er dømt i, spør seg hvordan han kunne være på gaten med kniv på tirsdag da han ble skutt og drept.

For under ett år siden ble han dømt til tvungent psykisk helsevern for trusler og drapsforsøk.

Kjørt hjem

Nå kan NRK fortelle at politiet var i kontakt med mannen, én uke før han ble skutt på Bislett. Politiet i Oslo rykket ut til gatekjøkkenet onsdag kveld for en uke siden. Etter det NRK kjenner til, skal politioppdraget ha endt med at mannen ble kjørt hjem av noen andre enn politiet.

– Vi er kjent med at han for tiden hadde permisjoner. Og at han har hatt flere permisjoner. Men jeg ønsker ikke å gå i detalj på det. Jeg viser til at Statsforvalteren har opprettet tilsynssak med helsevesenet, sier Kirkhorn.

Hun bekrefter at avdøde hadde egen leilighet, men kan ikke si konkret hvor mange dager i uken han var utenfor institusjon.

Mannen hadde hatt permisjon fra dagen før da han tirsdag ble skutt og drept.

– Det var et regime det var blitt lempet på, bekrefter Kirkhorn.

SKUTT OG DREPT: Bildene fra stedet viser hvordan politiet først forsøker å kjøre ned mannen. Når de blir angrepet i bilen, blir mannen skutt og drept. Du trenger javascript for å se video. SKUTT OG DREPT: Bildene fra stedet viser hvordan politiet først forsøker å kjøre ned mannen. Når de blir angrepet i bilen, blir mannen skutt og drept.

Bevæpnet seg i siste liten

NRK fortalte i går om nye detaljer fra hendelsesforløpet tidligere denne uken. Dramaet startet klokken 08.57, da et vitne varslet om en truende mann med kniv.

En patrulje var rett ved og ble sendt inn i oppdraget. Patruljen, som hadde våpenet låst ned i en boks i bilen, forsøkte å kjøre på mannen. Da de kolliderte åpnet dørene på bilen seg automatisk, noe som førte til at mannen i 30-årene kunne ta seg inn i bilen.

Han angrep den ene politibetjenten med kniv, før han ble skutt med flere skudd. Politibetjentene som skjøt hadde låst ut våpenet kort tid i forkant, sier Johan Fredriksen, leder for felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, til NRK.

Spesialenheten har avhørt to polititjenestepersoner som rutinemessig har fått status som siktet i saken etter skuddene onsdag. De vil ikke kommentere tidligere hendelser.

– Spesialenheten har hovedfokus på selve hendelsen. Når vi er ferdig med den innledende etterforskingen, vurderer vi videre hvilke etterforskingsskritt som er nødvendig for å opplyse saken tilstrekkelig, sier Liv Øyen, leder for etterforskingsavdelingen.

NRK var tidligere i uken i kontakt med Øyen angående hendelsen på hamburgerrestauranten forrige uke.

– Med hensyn til hvor langt vi går i etterforskingen, viser jeg til at det vurderes fortløpende hvor langt vi skal gå i etterforskingen for å få svar på det som er nødvendig for den strafferettslige vurderingen Spesialenheten skal gjøre når etterforskingen er avsluttet, sier Øyen.