«Fosterfar»: – Trist, men ikke uventet

Mannen som tirsdag ble skutt og drept av politiet på Bislett, fikk i mange år hjelp av en familie i Drammen.

Roar forteller at sønnene hans kom i kontakt med mannen, og at de i en periode forsøkte å hjelpe ham.

En av sønnene hadde avtalt å møte ham i går klokken 12.

– Jeg har nesten ikke skjønt det ennå, men samtidig kommer det ikke veldig overraskende. Det er bare trist, men ikke uventet, sier Roar.

Han fungerte som en fosterfar. Den nå døde mannen tok også Roars etternavn.

Sønnen hans satt lenge foran bildene av avdøde på minnestunden tirsdag.

– Dette er ene og alene på grunn av stoff, hevder Roar.

DRAMA: Politiet brukte bilen for å stanse mannen som gikk rundt med kniv. Du trenger javascript for å se video. DRAMA: Politiet brukte bilen for å stanse mannen som gikk rundt med kniv.

Mener politiet gjorde jobben sin

Han mener mannen hadde få rundt seg, og kom inn i et feil miljø.

Avdøde har drevet med bryting, og gikk en periode på Teaterhøgskolen. Roar beskriver han som rastløs, og at han ikke fikk den hjelpen han trengte.

– Han var en utrolig snill og hjelpsom gutt. Vi tolererer ikke det han har gjort, overhodet ikke. Jeg vil ikke klandre politiet. De har vel hindra ... De har jo Kongsberg i bakhodet. De har kanskje bare gjort jobben sin, sier Roar.

Den drepte mannen er i 30-årene. Mannen hadde premisjon fra en helseinstitusjon.

– Han var da under behandling i helsevesenet, under oppfølging av helsevesenet. Han var på kortvarig permisjon fra en helseinstitusjon da dette skjedde i dag, sa Grete Lien Metlid, leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, tirsdag.

De har en hovedteori om at dette dreier seg om psykiatri.

FUNGERTE SOM FAR: Roar sier familien hjalp avdøde i perioder av livet. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Dømt etter knivangrep i 2019

Mannen er tidligere straffedømt flere ganger.

– Han er godt kjent av oss, og dømt til tvungent psykisk helsevern i forbindelse med lignende alvorlig hendelse i 2019 som endte med konfrontasjon med politiet, sa Metlid.

I 2019 angrep den nå avdøde mannen en tilfeldig mann med kniv.

– Jeg er takknemlig for at jeg overlevde, fortalte knivofferet etter hendelsen som ble regnet som et drapsforsøk.

Psykiatere beskrev ham som ressurssterk

Mannen har ifølge dommene brukt narkotika og alkohol i flere år. Han var også vært sterkt ruset på alkohol og flere narkotiske midler da han i 2014 sparket to politibetjenter mens han var påsatt håndjern.

I desember i fjor ble han dømt til tvungent psykisk helsevern. Rettspsykiaterne skrev dette om mannen da:

«Han har også på et vis blitt oppfattet som ressurssterk, noe som kan ha medført at han er blitt oppfatte «friskere» enn han egentlig har vært.»

Gikk på teaterhøgskolen

Mannen har kommet inn og gått på Teaterhøgskolen, som er kjent for å ha tøffe opptakskrav. Mannen har også roller i enkelte norske TV-serier og filmer.

– Det var en opptur da han kom inn på Teaterhøgskolen. Jeg trodde da at det skulle hjelpe han. Det gikk bra i et par år før det skar seg, sier «fosterfaren», som mener det skyldtes problemer med narkotika.

Ifølge en av dommene kan det se ut som at han har klart seg bra frem til omtrent 2014. Det er også da hans kriminelle løpebane starter med flere dommer.

«Utdannelsen ble avbrutt på grunn av vansker i forbindelse med adferd som skolen ikke kunne akseptere», står det i dommen fra 2019.

«Etter dette synes det som om han har hatt en alvorlig funksjonssvikt og ikke klart «å komme seg på bena igjen» til tross for at teaterhøyskolen har fremstått støttende og han har oppsøkt profesjonell hjelp», står det i dommen.

Kamerat: – Masse problemer i livet sitt

En kamerat NRK møtte på minnestunden tirsdag mener mannen var ustabil og ikke burde vært ute.

– Han var en snill, høflig og ydmyk person, med masse problemer i livet sitt. Hans helse har vært dårlig, og han har ikke fått hjelpen han trenger, mener kameraten.

Han hadde kontakt med kameraten i 2018-2019, før knivepisoden på Grønland.

Han sier han møtte ham igjen for noen måneder siden.

– Da opplevde jeg ham enda verre, sier han.