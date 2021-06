I 17 år ga Politidirektoratet penger fra sine interne budsjetter til den ruspolitiske organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Pengene ble altså ikke utbetalt gjennom en åpen tilskuddsordning som andre organisasjoner kunne søke gjennom. Ingen andre ruspolitiske aktører har fått støtte.

I begynnelsen av 2019 ble Roger Bjerke, den da nye lederen for styringsavdelingen i Politidirektoratet, spurt om politifagavdelingen kunne bevilge penger til utdanningskonferansen til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

– Det var et spørsmål om det var mulig å utbetale støtte til dette konkrete formålet, som daværende avdelingsdirektør for politifagavdelingen presenterte for meg. Jeg sa at det ikke var ønskelig at vi utbetalte støtte på denne forespørselen, sier Bjerke til NRK.

Bjerke begynte i Politidirektoratet i 2018. Før det hadde han jobbet som avdelingsdirektør i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Praksisen til Politidirektoratet er flere eksperter kritiske til.

– Det sentrale er at slike midler skal lyses ut, og at innvilgelse av tilskudd ikke skal være avhengig av at noen tilfeldigvis har sendt en søknad til Politidirektoratet, sa forvaltningsrettsekspert Kristian Brandt om pengeoverføringene.

Satte foten ned i 2018/2019 – bevilget likevel støtte

Bjerke sier Politidirektoratet kan bevilge penger fra sine egne budsjetter til kompetansehevende tiltak for de ansatte i politiet.

Roger Bjerke er leder for styringsavdelingen i Politidirektoratet. Foto: Politidirektoratet

– Så synes jeg det er et spørsmål som var riktig å stille, om NNPF var den eneste organisasjonen som kunne tilby denne typen kompetanseheving. Hvis det er et spørsmål man burde svare nei på, så mener jeg at det ikke er innenfor å gi en støtte over kompetansemidlene våre, sier Bjerke.

Selv om Bjerke sier han satte foten ned i begynnelsen av 2019, viser dokumenter NRK har fått innsyn i at politifagavdelingen bevilget 50.000 kroner til NNPF i august 2019.

Pengene ble imidlertid aldri utbetalt. Det skyldtes en glipp.

– Dere bevilget jo 50.000 kroner i 2019?

– Politifagavdelingen gjorde det. Dette er litt den kommunikasjonssvikten som har vært i POD. De siste årene har det vært flere ulike ledere av Politifagavdelingen. I 2019 ga jeg muntlig beskjed om at midlene ikke skulle utbetales. Om fungerende avdelingsdirektør som fikk den beskjeden og meldte fra om den da hennes fungering sluttet, det er jeg usikker på. Men jeg mener fortsatt at beslutningen vi tok om å ikke betale ut den støtten var riktig.

– Hvorfor var den riktig?

– Jeg mener at det er berettiget tvil om dette er innenfor eller utenfor, i hvert fall sånn jeg tolker regelverket da, for om det skulle vært en tilskuddsforvaltningsordning eller ikke.

Det sosiale programmet for NNPFs utdanningskonferanse i 2014. Foto: Skjermbilde

Skal gå gjennom regelverket

Som Politidirektoratet tidligere har sagt til NRK, har de satt i gang en gjennomgang av sitt eget økonomiske regelverk. Og av alle utbetalinger de har gjort over sitt eget budsjett.

Bjerke sier at direktoratet har stanset alle utbetalinger til organisasjoner over internbudsjettene sine mens de finner ut om de har fulgt regelverket sitt.

Dette har NNPF sagt i rusdebatten Ekspandér faktaboks Norsk Narkotikapolitiforening er ifølge sine egne vedtekter en «narkotikapolitisk organisasjon med hovedformål å arbeide for å styrke innsatsen mot narkotikaproblematikk i samfunnet (...) NNPF skal også ha et særlig faglig og politisk fokus mot alvorlig organisert kriminalitet». De var høringsinstans til regjeringens forslag til rusreform, og hadde en tydelig stemme i debatten. I høringssvaret skrev NNPF at de ønsket å forkaste regjeringens forslag, der avkriminalisering sto sentralt. «Konsekvensene av dette forslaget kan bli flere rusavhengige og større spillerom for kriminelle», het det i høringssvaret.

I mai i fjor var generalsekretær i NNPF Kristine Olsen Moss medforfatter av et debattinnlegg om frykt for at rusreformen kunne føre til at flere unge begynte med narkotika. Kronikken ble publisert i Vårt Land.

I 2016 gikk daværende styremedlem i NNPF Øyvind Buraas ut mot daværende FpU-formann Atle Simonsen i Dagbladet. Simonsen hadde tatt til orde for å legalisere cannabis. Tittelen på kronikken var «10 grunner til å ikke stemme Frp». Norges justisministre var på det tidspunktet fra Frp.

I november 2109 uttalte Torbjørn Trommestad, leder ved forebyggende enhet ved Arendal politistasjon, til NRK at «ungdom stadig oftere tror cannabis er lovlig». Styreleder i NNPF Jan Erik Bresil bekreftet utsagnet. Trommestad var selv styremedlem i NNPF i 2017/2018, uten at det nevnes i saken.

Det ble debatt da Bresil tidligere i år delte en kronikk der rusavhengige ble omtalt som «døende hester». Bresil beklaget delingen, skriver VG.

Bresil, som på det tidspunktet var leder av NNPFs lokallag i Oslo, var også en av kildene NRK-dokumentaren «Politi og røver», i 2016. Her uttaler Bresil seg som politibetjent, uten at det fremgår at han er NNP-tilknyttet. – Ingen i politiet tror vi får et narkotikafritt samfunn. Men vi må fortsette, vi kan ikke tape krigen, sier han i saken.

– Det er det vi nå prøver å gå opp. Rett og slett for å finne ut om denne type praksis er innenfor eller ikke. Og om det er dedikerte kompetansehevende tiltak nok til å være en eksklusiv støtte som man kan søke på direkte, slik som tilfellet har vært med NNPF.

– Da du bestemte deg for at disse utbetalingene måtte stanse, hvorfor satte du ikke i gang en slik gjennomgang da?

– Det er primært ut ifra at jeg trodde eller tenkte at dette var et enkeltstående tilfelle.

– Så du var ikke klar over hvor lang tid tilbake utbetalingene gikk?

– Nei.

– Dersom dere får en ny søknad i år eller neste år, vil dere utbetale støtte da?

– Nei.

– Hvorfor ikke?

– Fordi vi holder på å gå opp om det er innenfor eller utenfor gjeldende regelverk, og jeg vil i hvert fall være helt sikker på at eventuell fremtidig støtte skal organiseres på en måte som er innenfor regelverket.

Skjermdump fra invitasjonen til NNPFs utdanningskonferanse i 2019. Foto: Skjermbilde

I gjennomgangen sier Bjerke at direktoratet skal se på hvem som har bevilget støtten, og hva som har vært praksis.

– Det jeg er opptatt av nå, er å ha stanset praksis hvis det er en tvilsom praksis, og vi må sørge for at praksis fremover er i tråd med regelverket.

– Er det en tvilsom praksis?

– Som jeg sa knyttet til NNPF. Dersom det er grunn til å tro at det er andre som kan tilby tilsvarende kompetansehevende tiltak, vil jeg si at det er tvilsomt om det er innenfor gjeldende praksis.