Plukket to tonn stillehavsøsters på to strender

Det har vært en eksplosiv vekst av den uønskede stillehavsøstersen langs kysten i Sør-Norge de siste årene.

De sylskarpe skjellene går hardt ut over badeentusiastenes føtter. I tillegg gjør østersen stor skade på naturen ved at den fortrenger de andre artene som lever der.

Vil hindre kuttskader

FORNØYD: Kristian Ingdal er prosjektleder for Østersdugnaden. Foto: privat

For å begrense framveksten av den uønskede arten etablerte fylkesmannen og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark samarbeidsprosjektet «Østersdugnaden» i 2019.

I år er også Oslo friluftsråd og Grenland friluftsråd med å rydde på strendene. Siden 1. mai har de samlet inn over 26 tonn østers og ryddet 190 strender.

– Dette er først og fremst et bidrag for å trygge strender og badeområder for kuttskader. Det er jo ingen garanti for at man ikke kutter seg, men ved å fjerne 26 tonn østers er det i alle fall er et sterkt bidrag i det å redusere skader, sier prosjektleder for Østersdugnaden, Kristian Ingdal.

Han forteller at målet ikke nødvendigvis er å plukke mest mulig, men i stedet redusere der det er aller viktigst, som for eksempel på de mest brukte badestrendene.

To tonn på en uke

Bare i løpet av forrige uke ble det plukket over to tonn stillehavsøsters ved Grimstad på Tjøme og i Vestfjorden i Sandefjord vest for Nøtterøy.

– Er dette oppsiktsvekkende sammenlignet med hva som er blitt plukket tidligere?

– Jeg syns jo det, men det har nok noe med at opplegget begynner å bli mer kjent. Metodene våre har blitt bedre og vi har blitt bedre kjent, noe som helt sikkert har gjort oss mer effektive, sier prosjektlederen til NRK.

VIL TRYGGE BADESTRENDER: Prosjektleder for Østersdugnaden, Kristian Ingdal, sier plukkingen først og fremst er et tiltak for å hindre kuttskader hos badeentusiaster. Foto: Østersdugnaden

Ingdal forteller at har det vært et sterkt bidrag i år, med god innsats av mange som plukker mye og andre som plukker litt. Han oppfordrer videre frivillige og organisasjoner til å engasjere seg, særlig lokalt, slik at alle kan gå en tryggere badesesong i møte.

– Det er fortsatt ikke for sent å bidra, sier han og påpeker at årets dugnad varer ut august.

Dersom noen ønsker å delta anbefaler Ingdal godt skotøy og gode hansker. I tillegg sier han at det viktig å plukke på lavvann og samle østersen i egnet emballasje.