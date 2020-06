Stillehavsøstersen finnes i store deler av Sør-Norge og på vestlandet. Den utkonkurrerer andre arter og kan lett skade dem som bader. I mars varslet miljødirektoratet at den er i ferd med å spre seg nordover.

Den står med åpningen vendt oppover som et barberblad. Det du minst ønsker å trå på med bare føtter i sjøen.

– Østers er fæl å skjære seg på, og en må nok regne med å bruke badesko i større grad enn før, sier Magnus Ripegutu Vike i Grenland friluftsråd.

Han sier det er lurt med badesko dersom du må gå over mye småstein for å komme ut i vannet. For det smertefullt å tråkke på en østers.

– Deler av det tynne skjellet kan brekke av og sette seg i såret slik at en kan slite med infeksjoner i lang tid etterpå.

Magnus Ripegutu Vike i Grenland friluftsråd sier frivillige kan låne utstyr og få østersen henta. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Stor østersdugnad

I flere år har det vært organisert plukkedugnader langs kysten. I år samarbeider Vestfold og Telemark fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Oslo friluftsråd og Grenland friluftsråd om å rydde strendene for østers.

Så langt er 40 strender rydda og mer enn 4 tonn østers plukka.

Årets dugnad starta 1. mai og varer ut august. Frivillige og organisasjoner oppfordres til å være med.

Frykten er at det kan bli umulig å bade om noen år dersom ikke folk gjør en innsats.

– Dette er ikke et problem vi blir kvitt, men vi ønsker å redusere bestanden mest mulig, særlig der hvor folk bader, sier Magnus Ripegutu Vike.

Dersom stillehavsøstersen liker seg godt kan den lage rev, som her i Kragerø. Foto: Jan Erik Tangen

Sprer seg nordover

Havforskingsinstituttet har de tre siste åra kartlagt og overvåka stillehavsøstersen på oppdrag av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Den nye rapporten slår fast at den forhatte og uønska arten nå fins fra svenskegrensa og helt opp til Sognefjorden. Det er også gjort funn på Eide ved Kristiansund, men de er ikke verifisert ennå.

– Det nasjonale kjerneområdet er til litt forbi Kristiansand, sier forsker Lars-Johan Naustvoll ved Havforskningsinstituttet.

Lars-Johan Naustvoll i Havforskningsinstituttet sier det er nytt at østersen fester seg rett på fjellet. Foto: Havforskningsinstituttet

Deretter er det tynt i sørlige deler av Rogaland før det øker på igjen fra Hordaland. Dette området skal derfor kartlegges i år.

Den varme sommeren i 2018 førte til lavvann mange steder, og gledelig nok til høy dødelighet blant denne østersen.

Men det var ikke nok, og kvitt den blir vi ikke.

– Nei, det er tilnærma umulig, for den gyter enorme mengder egg og larver og drifter rundt i vannet og slår seg ned. Nå sitter den også rett på berget, det gjorde den ikke før.

Han sier stillehavsøstersen kommer tilbake også i områder som er rydda i stor skala. Men offentlige områder som badestrender kan holdes reine med litt innsats.

– Uansett hvor mye en plukker og rydder, blir en ikke kvitt østersen, men en kan redusere problemet, sier Lars-Johan Naustvoll.