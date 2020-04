Planlegger massiv antistofftesting i Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ved Oslo universitetssykehus har lege og forsker Fridtjof Lund-Johansen og molekylærbiolog Jan Terje Andersen kastet seg rundt og utviklet en egen testmetode for å finne antistoffer mot koronavirus.

Som regel kan man finne antistoffer i blodet etter at man har hatt en infeksjonssykdom.

– Det som er spesielt med den teknologien vi utvikler, er at man kan teste ekstremt mange per dag. Jeg har utviklet en testplattform som er veldig forskjellig fra den som brukes i vanlig diagnostikk, forteller overlege Fridtjof Lund-Johansen.

Oslo universitetssykehus planlegger å teste så mange 10.000 personer for antistoffer hver dag.

–Testing av antistoffer mot viruset er viktig. Det er mange som ikke har blitt testet for virus selv om de har hatt symptomer som godt kan være koronainfeksjon. For dem er det viktig å få vite om de har hatt korona eller ikke. I tillegg er det mange som gjennomgår infeksjon med koronaviruset uten å merke at de er syke, sier han.

Overlege og forsker Fridtjof Lund-Johansen mener det er viktig for Norge å være selvforsynt med egne testmetoder. Foto: Ali Iqbal Tahir / Ali Iqbal Tahir

Viktig å få teste

Testen som Lund-Johansen har utviklet er basert på bruk av bitte små plastpartikler med tusenvis av fargekoder. Hver kode tilsvarer prøven fra en person, og man bruker et instrument som måler 500 prøver per minutt.

Lund-Johansen forteller også at det er to store fordeler med metoden de har utarbeidet.

– Det ene er at man kan teste mange blodprøver fra flere samtidig. Tiden det tar er kortere enn den man bruker i vanlig diagnostikk.

– Det andre er at det er ekstremt mye raskere og billigere å produsere fem millioner prøver på tre dager, og kostnadene er en hundredel av det man betaler for kommersielle tester, sier Lund-Johansen.

Han legger til at de har tett samarbeid med Folkehelseinstituttet, som er interessert i plattformen fordi man kan teste veldig mange på kort tid.

– Samarbeidet vi skal gjøre med FHI blir viktig for å få målt hvor mye smitte det egentlig vært i befolkningen, sier han.

Overlege og forsker Fridtjof Lund-Johansen forteller om antistoff-testen her. Du trenger javascript for å se video. Overlege og forsker Fridtjof Lund-Johansen forteller om antistoff-testen her.

500 testes neste uke

De kommer i første omgang til å ta tester for å innhente informasjon om smittespredning ved Oslo universitetssykehus.

– Vi har testet mange som har hatt koronavirus. Så vi vet at antistoff-testen vår er minst like god som den kommersielle testen som brukes i diagnostikken på Oslo universitetssykehus, sier han.

Men legger til at antall prøver som er testet hittil er for lavt.

– Vi vet mye mer allerede i neste uker, sier Lund-Johansen.

Blodprøver fra 500 ansatte ved Oslo universitetssykehus skal da testes. De samme prøvene blir undersøkt for antistoffer med tester som sykehuset kjøper for rutinediagnostikk.

– Slik får vi sammenlignet resultatene våre med de man får de beste testene som er på markedet, forklarer han.

– En god del hadde antistoffer

Også ved Fürst Medisinsk Laboratorium er det fokus på testing av antistoffer. De har prøvd ut en kinesisk test som de syntes virket lovende.

– Vi samlet inn prøver fra pasienter som var positivt på virustesten og hentet inn blodprøver fra noen av covid-19-pasientene i etterkant. Vi ser at ikke alle, men veldig mange får antistoffer mot dette viruset. Det vi ønsker er å følge disse videre, fordi vi ser at noen utvikler antistoff sent etter at de har vært syke, forteller mikrobiologi overlege Trygve Tjade, ved Füst.

– Før vi tar den nye testen i bruk, vil vi evaluere den for å se hvor sikker den er, sier mikrobiologi overlege Trygve Tjade ved Fürst. Foto: Fürst

Men på grunn av leveringsproblemer, stanset det opp i Kina, som ønsker en kvalitetssikring før det gis eksporttillatelse.

Det har ført til en ny avtale med et annet selskap som skal levere testutstyr.

– Testen vi nå skal bruke skal være like god som den kinesiske, men sikker er vi ikke før vi får testet den. Vi mangler både maskin og reagensrør, men vi har blitt lovet at vi skal få det. Ut fra slik som det foreligger nå kan vi tilby denne testen 11. mai. Men med forbehold, sier han.

De fleste laboratoriene Norge vil etter hvert kunne tilby denne analysen, ifølge Tjade.

Nyttig å kartlegge

– Dersom det viser seg at det utvikles immunitet mot sykdommen, så vil det kunne gi store konsekvenser som f.eks. om man kan gå på jobb. Da vil immune kunne slippe karantene, som kan gi positive konsekvenser for samfunnet vårt, sier Tjade.

Han mener det også er viktig å få kartlegge hvem som er utsatt for å bli syke.

– Det aller viktigste er at Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene får et veldig nyttig verktøy for å kartlegge hvor omfattende dette utbruddet i Norge faktisk er. En oversikt over utbredelsen av covid-19 er et nødvendig verktøy for å få kontroll over pandemien som vi har i Norge. Uten dette er det vanskelig å få kontroll, forteller han.

