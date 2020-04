Medier siterer lekket WHO-rapport: Ebolamedisin hjelper ikke mot koronaviruset

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Remdesivir har vært regnet som en av de mest lovende medisinene som kan brukes mot covid-19. Den har vært testet på mange sykehus i verden, i samarbeid med WHO.

I det som kalles en «gullstandard»-test av 237 pasienter, der noen fikk medisinen og andre ikke – virket ikke medisinen. I tillegg ble testen stoppet tidlig på grunn av bieffekter.

Både The Guardian og Financial Times har sett utkastet til rapporten før WHO fjernet det fra sine nettsider.

WHO-talsmann Tarik Jasarevic sier at utkastet ved en feil ble publisert for tidlig.

– En utkast til et dokument som var sendt av forskerne til WHO ble ved en feil publisert og fjernet med en gang feilen ble oppdaget. Manuskriptet blir nå fagfellevurdert og vi venter på en endelig versjon før WHO kommenterer, sier Jasarevic.

Testet i Kina

Testen ble gjort i Kina på pasienter som var alvorlig syke med covid-19. 158 pasienter ble trukket ut til å få Remdesivir, mens 79 andre fikk en placebo i stedet.

Det var ingen forskjell på hvor raskt pasientene ble friske. Nesten 14 prosent av dem som fikk Remdesivir døde, mens nesten 13 prosent av dem som ikke fikk behandlingen.

– I studien av sykehus-innlagte pasienter med alvorlig covid-19, som ble avbrutt før tiden, var Remdesivir ikke knyttet til noen kliniske eller virologiske fordeler, sto det i rapporten på WTOs nettside.

Videre står det at «bruken av Remdesivir ble stoppet før tiden i 18 (11.6 prosent) av pasientene på grunn av bivirkninger, sammenlignet med 4 pasienter (5.1 prosent) i kontrollgruppen».

Remdesivir er en av medisinene som USAs president Donald Trump har omtalt i håpefuller ordelag. Foto: Mandel Ngan / AFP/NTB Scanpix

Håp knyttet til Remdesivir

Medisinen ble egentlig laget for å behandle ebolaviruset, som brøt ut i 2013 i Vest-Afrika. Den virket dårlig mot ebola, men har vært prøvd ut på covid-19-pasienter på såkalte compassionate use-programmer.

De innebærer at legemiddelet kan gis på humanitært grunnlag når det ikke finnes andre tilgjengelige medikamenter.

Sist fredag kom ble det lagt frem tidlige resultater fra et sykehus i Chicago. De viste ifølge helsenettstedet STAT at pasienter som hadde fått Remdesivir, så ut til å komme seg raskt.

Også Norge gjør forsøk med ebolamedisinen. Testing av Remdesivir på pasienter med koronavirus ble satt i gang ved Haukeland universitetssjukehus i slutten av mars.

– Vi har ikke oppdaget uheldige bivirkninger så langt. Men den første pasienten ble inkludert i Remdesivir studiearmen for bare to uker siden, så det er for tidlig å si noe om effekten av Remdesivir på norske pasienter, sier Anne Ma Dyrhol Riise, seksjonsoverlege Infeksjonsmedisink avdeling, OUS, Ullevål i en e-post til NRK i forrige uke.

Avviser rapporten

Remdesivir er utviklet av det amerikanske selskapet Gilead Sciences. Selskapets aksjer falt over fire prosent da den kinesiske studien ble kjent.

De har ikke offentliggjort noen forskningsresultater selv, de er først ventet å komme i slutten av april.

Likevel tok Gilead Sciences i en uttalelse torsdag kveld avstand i det som var kommet frem i kladden på WTOs nettside.

– Resultatene i studien er ufullstendige, men trender i dataene kan tyde på at Remdesivir har en positiv effekt, særlig blant pasienter som behandles tidlig i sykdomsfasen, skriver selskapet.

Gilead Sciences publiserte ikke data som støtter påstanden om positiv effekt.

Analytikeren Steven Seedhouse sier til Reuters at den ufullstendige rapporten vil veie tungt.

– Dette kontrollerte kinesiske datasettet vil støtte det rådende synet om Remdesivir, at det ikke virker på alvorlig syke pasienter, sier Seedhouse.