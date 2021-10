PFU: NRK brøt god presseskikk i kommentarfelt om Smiths venner

NRK publiserte i november 2020 første del av en Brennpunkt-dokumentarserie kalt «Guds utvalde». Episoden omhandlet Brunstad Christian Church og hadde tittelen «Smiths venner». NRK viste til dokumentaren i egne Instagram- og Facebook-konti, samt i flere radioinnslag i Nyhetsmorgen.

Klager er Brunstad Christian Church (BCC), som mener NRKs omtale inneholder feilaktige og misvisende opplysninger om trossamfunnet. Det pekes spesielt på en påstand om at menighetspenger skal være lånt ut i strid med retningslinjer, og at NRK gir inntrykk av at det er begått lovbrudd.

Klager innvender at NRK har ignorert opplysninger, som at retningslinjene ble innført i 2013, og at alle omtalte lån ble gitt før dette. Videre mener klager at omtalen er basert på upålitelige kilder som er brukt ukritisk, og at NRK ikke har innfridd kravene til samtidig imøtegåelse.

Etter klagers mening er det dessuten publisert en lang rekke sjikanerende leserkommentarer som NRK skulle slettet. Når det gjelder omtalen i radio, reagerer klager på en introduksjon, som klager mener det ikke er dekning for.

NRK viser til betydelig korrespondanse i ett år før publisering, og mener de sentrale personene har fått tilbud om samtidig imøtegåelse, men som de i liten grad har benyttet seg av. NRK påpeker at omtalen bygger på flere kilder, og at ingen har påvist feil. NRK avviser også påstanden om ukritisk kildebruk, og viser til åpne intervjuer, der kilden stilles kritiske spørsmål, slik at publikum selv kan vurdere dennes troverdighet. Når det gjelder omtalen av retningslinjene, mener NRK at klager omskriver fakta.

Videre avviser NRK presseetiske overtramp i Facebook- og Instagram-publiseringene. NRK opplyser at redaksjonen hadde forsterket modereringen, og at en lang rekke kommentarer ble slettet eller skjult. Samtidig påpeker NRK at det må være høy terskel i kommentarfeltet, og at flere av påstandene heller ikke sto uimotsagt. NRK deltok dessuten selv. Med hensyn til radioinnslagene, mener NRK at det handler om generelle uttalelser, og at retten til samtidig imøtegåelse ikke er utløst.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at uttalelsen ikke kan gå inn på alle detaljer og momenter i klagen, men at alt er vurdert.

Utvalget konstaterer at NRK har satt et skarpt søkelys på rikdommen i Brunstad Christian Church (BCC), særlig knyttet til trossamfunnets ledelse. Et slikt kritisk søkelys er i kjernen av pressens samfunnsoppdrag.

De som blir gjenstand for kritisk journalistikk, vil ofte etterlyse en mer presis fremstilling. I journalistikken må man imidlertid kunne forenkle. Det sentrale er at saken blir tilstrekkelig belyst, at den som blir utsatt for kritisk søkelys får muligheten til å ta til motmæle og korrigere opplysninger, og at retningslinjene i Vær Varsom-plakaten (VVP) følges.

I dette tilfellet ser utvalget at NRK har tilstrebet kildebredde og opptrådt kildekritisk, jf. VVP 3.2. Utvalget viser til at NRK stiller kritiske spørsmål og viser frem mulige bakenforliggende motiv, særlig hos den ene kilden klager har vært spesielt kritisk til. Utvalget konstaterer at redaksjonen også viser frem hvordan den har undersøkt mulighetene for at NRK er blitt brukt i en svertekampanje mot BCC, slik klager har anført.

Dessuten merker utvalget seg at NRK tar forbehold i omtalen av påstandene knyttet til bankens retningslinjer. Etter utvalgets mening har NRK fått frem relevante aspekter, og utvalget kan ikke se at det er dokumentert direkte feil i det publiserte.

Videre merker PFU seg at NRK kontaktet klager i lang tid før publisering, og at klager ikke stilte til intervju. Det er opp til enhver å takke nei til intervjuforespørsel, men utvalget minner om at avslag vil kunne påvirke fremstillingen.

Det er likevel alltid redaksjonens ansvar å sørge for at den som blir utsatt for sterke beskyldninger, får mulighet til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Når det gjelder påstandene knyttet til den tidligere internbankens retningslinjer, mener utvalget at NRK også kunne fått frem dagens ledelse i BCC sitt syn.

Etter en samlet vurdering kommer utvalget imidlertid til at NRK gjennomgående har sørget for å gjengi imøtegåelser på akseptabelt vis i tv-dokumentaren.

Når det gjelder de påklagede radioinnslagene, konstaterer utvalget derimot at klager ikke har kommet til orde på samme vis. PFU ser samtidig at det ikke fremsettes like direkte og sterke påstander mot klager her som i tv-dokumentaren. Etter utvalgets mening ligger flere av påstandene i grenseland mellom subjektive meninger som utløser tilsvarsretten (VVP 4.15), og beskyldninger av faktisk art (VVP 4.14).

Utvalgets praksis når det gjelder samtidig imøtegåelse er imidlertid streng, og PFU minner om at presseetikken skal hjelpe mediene til å behandle omtalte rettferdig. Utvalget konstaterer at NRK også gjengir en imøtegåelse i enkelte av innslagene i sendingen. Gitt omtalens øvrige omfang og karakter, mener PFU at NRK burde referert imøtegåelsen i de øvrige forhåndsproduserte innslagene, samt i intervjuet med NRKs egen journalist.

Slik utvalget ser det, burde dette vært gjort fordi man ikke kan forvente at radiolytterne får med seg en hel morgensending.

For øvrig mener PFU at introduksjonen til innslagene må anses som en generell henvisning som det er tilstrekkelig dekning for, jf. VVP 4.4. PFU mener videre at det skal være stor takhøyde på kommentarplass. Utvalget merker seg at det her også er publisert støttende kommentarer, og at NRK selv har vært aktive.

Samtidig vil utvalget minne om at når mengden negative kommentarer blir stor, som her, kan det øke belastningen for den som blir angrepet. Uavhengig mengden kommentarer som måtte komme, understreker PFU at redaksjonen likevel har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk, jf. VVP 4.17.

Det redaksjonelle ansvaret gjelder også når redaksjonen velger å benytte sosiale medier. Når det er publisert kommentarer som inneholder f.eks. påstander om lovbrudd, skulle disse vært fjernet.

NRK har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.14 og brutt god presseskikk på punkt 4.17 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 27. oktober 2021

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Lars Helle,

Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Ylva Lindberg