Perlemorsskyer lager ozonhull over Norge

Vanligvis er de store ozonhullene forbeholdt atmosfæren over Sydpolen. Men nå gir uvanlig kaldt vær over Nordpolen et særlig stort hull i ozonlaget der.

De første par dagene vil hullet stort sett ligge over Nord-Skandinavia. Deretter vil det trolig bevege seg innover Vestlandet og dekke det meste av landet. Vinterblek hud må derfor smøres ekstra om man skal være mye ute i påsken, advarer forskerne ved NILU (Norsk institutt for luftforskning).

– Hullet i ozonlaget over Arktis har vært der i noen uker. Det er nok det største vi har sett her i nord så langt, sier seniorforsker Tove Svendby.

Slik har ozonlaget over Arktis utviklet seg siden 1. mars. Mørkeblå og lilla farge markerer områder med minst ozon (ozonhull), mens gult og rødt viser områder med mer ozon. Foto: NASA Ozone Watch

Perlemorsskyene får skylda

Grunnen til at vi får et såpass stort hull i ozonlaget nå har å gjøre med de lave temperaturene i stratosfæren, 15-30 kilometer over bakken.

Perlemorskyer dannes her oppe når det er veldig kaldt, under 80 minusgrader. De ses som regel bare om vinteren i polare strøk.

Når sola skinner på skyene fra undersiden, blir solstrålene brutt i iskrystallene. Slik oppstår den vakre perlemorseffekten. Men de vakre fargene kommer med en pris.

Bryter ned ozonlaget

Mange husker nok KFK-gassene vi brukte til kjøling og i spraybokser før i tiden. Det finnes fortsatt en del av dem i atmosfæren. Det tar nemlig flere tiår for dem å brytes ned.

Når disse gassene treffes av lyset i perlemorskyene, spaltes atomene. Klorgassene som frigjøres angriper ozonmolekylene. Dermed får vi hull i ozonlaget.

Og det er akkurat det som skjer her oppe i nord akkurat nå.

Ozonlaget Ekspandér faktaboks En del av stratosfæren i 18 til 50 kilometers høyde, der konsentrasjonen av ozon (O3) er høyere enn andre steder i atmosfæren.

Ozonlagets tykkelse varierer med årstidene, været og balansen mellom dannelse og nedbryting av ozon.

Ozonlaget beskytter kloden mot skadelige UV-stråler fra sola, som kan gjøre en lettere solbrent og gi hudkreft.

KFK-gasser (klorfluorkarbonforbindelser) ble tidligere brukt bl.a. i spraybokser og kjøleskap. Disse gassene finnes det fortsatt en del av igjen i atmosfæren. Og de bryter ned ozonlaget, slik at mer skadelig UV-stråling når ned til bakken.

Det antas at KFK-gassene vil være brutt ned og ozonlaget helt reparert i de nordlige strøk om 10–20 år.

Bør smøre oss nå

Selv med intakt ozonlag er UV-strålingen mot jorda gjerne høyere om sommeren enn nå. Grunnen er at sola står mye høyere på himmelen om sommeren. Likevel bør vi være ekstra påpasselige med å smøre oss om vi skal være mye ut nå, forklarer Svendby.

– Forskjellen nå er at mange gjerne er mye ut i påsken, og det med en vinterblek hud.

Hun kan berolige oss med at når temperaturen stiger utover våren, vil ozonhullet lukkes ganske raskt. Det vil antakelig skje om et par uker, tror forskerne ved NILU. De følger ozonlagets utvikling med stor interesse fra dag til dag.

Hos NASA kan du følge utviklingen i ozonlaget dag for dag.