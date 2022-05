Pensjonsreformen: Frykter hun taper en tredel av pensjonen

– Jeg har vært sykepleier i 25 år, og har jobbet flere år på sengeposter på sykehus, jeg har jobbet i hjemmesykepleien og på rehabiliteringsavdeling. Det var mange tunge stell og pleie. Etter hvert streiket ryggen helt.

Tidligere sykepleier Lena Jansen Hoel sitter på terrassen utenfor huset sitt i Moss. Hun forteller at etter to svangerskap fikk hun store bekkenplager, og til slutt ville ikke kroppen mer.

– Jeg gikk lenge sykemeldt, delvis sykemeldt, jeg gikk på arbeidsavklaringspenger og til slutt ble jeg ufør, forteller Jansen Hoel.

Sier hun taper rundt 93.000 kroner

Om 10 år blir Lena Jansen Hoel pensjonist.

– Det som opptar meg er at pensjonsreformen innebærer for oss uføre at vi taper mye penger. Vi får ikke full pensjonsopptjening fra vi er 62 år til vi er 67 år. Vanlige arbeidstakere må nå etter hvert jobbe lenger enn til 67 år for å få full pensjon. Det har vi heller ikke mulighet til. Uten reformen ville jeg hatt en pensjon på 271.000 kroner. Pensjonsopptjening og levealderjustering, innebærer at jeg til sammen taper rundt 93.000 kroner i året.

Lena Jansen Hoel sier at det svir litt ekstra når pensjonsreformen er et Ap-produkt. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Jansen Hoel synes det er urettferdig at det tas penger fra denne gruppa i samfunnet.

– Det er mange med meg som lever på minimumsgrensa og fattigdomsgrensa. Mange er forsørgere. Vi har ingenting å argumentere med, vi kan ikke bli hørt på noe vis. Andre arbeidstakere kan streike eller bytte arbeidsgiver, mens vi ikke har den muligheten.

Et svik

Pensjonsreformen trådte i kraft 1. januar 2011 under regjeringen Stoltenberg. Reformen skal sikre et pensjonssystem som det er mulig å betale for også i framtiden.

Jansen Hoel var AUF-er i sin ungdom, og har alltid vært trofast tilhenger av Arbeiderpartiet.

– Jeg synes dette er et svik. Det er å gå tilbake på de kampene Arbeiderpartiet har tatt for vanlige folk, som de sier. De går tilbake på gode ordninger som de har vært med på å godkjenne, sier Jansen Hoel.

Hun sier hun må legge bort flere av planene hun har hatt for pensjonisttilværelsen.

– Med den inntekten jeg får, så må jeg bare være glad for at jeg får betalt regninger. Jeg må blant annet legge bort planer om reising, som jeg hadde tenkt å gjøre når jeg ble pensjonist. Vi må også selge huset, vi må finne oss et billigere sted å bo. Det hadde vi kanskje gjort uansett, men nå vet jeg ikke om jeg rekker å bli gjeldfri. Å betale gjeld oppå den lave pensjonen vi får, det kommer til å svi, sier Lena Jansen Hoel.

Grovt urettferdig

– Det er grovt urettferdig at syke mennesker straffes for at de ikke klarer å jobbe lenger, når alle rundt dem potensielt kan klare å gjøre det. Vi mener at uføre må få full opptjening til man er 67 år. Det sier nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, og fortsetter:

Nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

– I framtida vil ikke det holde til å få god nok pensjon, så i tillegg må de skjermes for levealderjustering når man ikke kan jobbe mer, sier Sneve Martinussen, som forventer at Rødt får med seg flere partier når pensjonsreformen nå skal evalueres.

Venter utvalgsrapport

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Stian Nyhus (Ap) sier regjeringen vil se på løsninger for uføres alderspensjon.

– Det viktigste grepet som gjør folketrygden bærekraftig for kommende generasjoner er levealdersjusteringen. Det betyr at når man lever lenger må man jobbe lenger for å opprettholde dagens pensjon. Siden uføre ikke kan stå lenge i jobb mener regjeringen at det er behov for en skjerming for levealdersjusteringen i uføres alderspensjon, sier Nyhus.

Solberg-regjeringen satte i 2020 ned et offentlig utvalg som fikk i oppdrag å evaluere pensjonsreformen. I juni mottar regjeringen rapporten.

– I oppfølgingen av utvalgets rapport vil regjeringen finne løsninger som ivaretar uføres alderspensjon med bred politisk oppslutning, slik at de vil stå seg over tid og slik at også uføre sikres gode og forutsigbare pensjoner, sier statssekretæren.