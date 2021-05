Pensjonistforbundet nekter å skrive under på trygdeoppgjøret

– I år blir den årlige reguleringen av alderspensjon under utbetaling i tråd med et gjennomsnitt av lønns- og prisøkningen. Det ligger i tillegg inne en kompensasjon for 2020, som gjør at nivået blir som om reguleringa var slik også i 2020. Samlet gjør det at pensjonistene kommer vesentlig bedre ut enn vanlige lønnsmottakere, opplyser arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Staten tilbyr pensjonistene 3,58 prosent årsvekst i løpende alderspensjon i årets trygdeoppgjør. Kravet var 3,83 prosent.

Grunnbeløpet i folketrygden øker med 4,98 prosent fra 101.351 kroner til 106.399 kroner fra 1. mai 2021.

Pensjonistforbundet og LO forventet en solid oppgang i årets trygdeoppgjør, men blir bare delvis hørt av regjeringen.

Pensjonistforbundet er ikke fornøyd med årets trygdeoppgjør og skriver ikke under. De krever økt kompensasjon for etterslep.

Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, er misfornøyd med årets trygdeoppgjør. Foto: Heiko Junge / NTB

– Vi krever en uenighetsprotokoll i år. Vi er ikke fornøyd med at regjeringen ikke fullt ut kompenserer pensjonistene for etterslepet i fjor, sier Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, til NRK.

Pensjonistforbundet nektet også i fjor å signere protokollen fra trygdeoppgjøret. Samme reaksjonsform ble valgt i 2015, 2016, 2017 og 2019.

Også LO er skuffet over årets trygdeoppgjør.

– Regjeringen har lagt seg på en linje som gir mindre til pensjonistene, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup til NTB.

– Vi mener pensjonistene burde fått mer enn det regjeringen tilbyr, sier Lødrup.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) møtte torsdag partene i arbeidslivet for å legge fram resultatet i årets trygdeoppgjør. Pensjonistforbundet, LO og de andre organisasjonene i oppgjøret hadde på forhånd krevd en årsvekst på 3,83 prosent i alderspensjonene, men det kravet vil ikke Isaksen innfri.