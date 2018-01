Pelsdyravviklingen: – En vanskelig beslutning for Frp

Mandag ble den nye regjeringsplattformen lagt fram. Da ble det klart at pelsdyrnæringen skal avvikles, noe som er en av Venstres største seire i arbeidet med den nye plattformen.

Jon Georg Dale (Frp) sier det var vanskelig for Frp å si ja til avviklingen av pelsdyrnæringen. Foto: NRK

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) sier beslutningen handlet om å «ta og gi» for å få gjennom saker som er viktigere for partiet.

– Dette er åpenbart en vanskelig beslutning for Frp å være med på. Det er slik i regjeringsforhandlinger at man må gi og ta. Dette var en viktig sak for Venstre, sier han.

Vil ikke lage trolldeig

Informasjonsleder i Norges Pelsdyralslag, Guri Wormdahl sier avtalen kom som et sjokk.

– Over 200 familier i Norge er veldig bekymret og lei seg nå, sier hun.

I avtalen heter det at avviklingsperioden for landets eksisterende pelsdyrgårder skal skje frem til årsskiftet 2024/2025.

– Man skal ha en omstilling. Ikke vet jeg hva det er folk skal omstilles til, sier Wormdahl.

– Hvis vi skal settes til å lage kortreiste trolldeigfigurer til turister, så er ikke det nok som et inntektsgrunnlag for de familiene dette gjelder. Her er man i ferd med å sende en regning til NAV for veldig mange pelsdyrbønder.

Dale mener de har lagt det godt nok til rette for at bøndene kan finne en annen næring de neste årene.

– Vi skal utvikle dette slik at bøndene får en lang avviklingsperiode, sier han.

Vil gi støtte for omstilling

Leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark, mener også avviklingsperioden vil hjelpe bøndene.

Leder for Unge Venstre, Sondre Hansmark, er glad for at pelsdyrnæringen skal avvikles. Foto: NRK

– Vi ønsker å gi bøndene en omstillingsstøtte, slik at de kan forberede seg på å gjøre noe annet. Det er viktig å gi omstillingsstøtten og gi muligheten til å finne på noe nytt, samtidig som vi gjør det enklere å starte nye bedrifter.

Men Wormdahl mener ikke dette er godt nok.

– Jeg synes det bør være stor grad av dårlig samvittighet hos regjeringspartiene nå, sier hun.