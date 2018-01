Tårer for pelsdyrnæringen: – Vi mister livsgrunnlaget

– Det er klart at det er levebrødet ... vi har investert opp mot ti millioner i den farmen, og plutselig er det verdiløst ...

Ove Oftedal (73) stopper opp. Det blir for mye. Følelsene presser på og han må ta en pause i intervjuet.

– Fordi noen skal bruke det i en forhandling? Det synes vi er ugreit altså. Det er voldsomt ugreit.

Siden 60-tallet har han og etter hvert sønnen Bength drevet pelsdyrgården på Byberg i Sola kommune. De er én av 80 pelsdyroppdrettere i Rogaland. På landsbasis er det om lag 200.

De har opp mot 16.000 dyr på gården i løpet av året og leverer opp mot 12.000 skinn i året. De har hatt 800.000 kroner i overskudd i snitt de siste fem årene. Etter lønn.

Ove og Bength Oftedal hilser på et av dyrene på minkgården. Foto: Marte Skodje / NRK

Etter all støyen rundt bransjen de siste årene, trodde de at framtiden var sikret da Høyre og Frp – regjeringen sa de ville ha fortsatt pelsdyroppdrett i fjor. Det skulle være en bærekraftig utvikling. Men så kom kontrabeskjeden søndag.

– Det kom overraskende. Det skuffende at Frp og Høyre har gått inn for dette. Vi er på en måte blitt solgt for å ha en strengere innvandringspolitikk.

Viktig for Venstre

– Endelig er vi blitt hørt, og kan vi si at Norge ikke lenger henger etter på dyrevelferd, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

Siri Martinsen er leder for dyrevernorganisasjonen NOAH. Foto: Robert Hansen / NRK

Mens det var tårer på Sola, har det vært jubel hos dyrevernerne.

Organisasjonen arrangerte 14. fakkeltog mot næringen i fjor. De har hatt en viktig alliert på Stortinget: partiet Venstre.

– Dette har vært en viktig sak for Venstre.

Statsminister Erna Solberg (H) legger ikke skjul på at far Oftedal har rett. Næringen er blitt ofret i forhandlingene. Venstre har fått en stor seier på vei inn i det nye regjeringssamarbeidet.

– Vi skal gi dem en god omstillingsperiode frem mot 2025 og lage gode erstatningsordninger.

Pelsen røyk i forhandlingene. Det legger ikke statsminister Erna Solberg (H) skjul. Herfra søndagens pressekonferanse med Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V). Foto: NRK

Gir ikke opp

Men ingen ordninger gjør opp for tapet mener far og sønn Oftedal og de andre pelsdyrbøndene.

Det skal styreleder i Norsk Pelsdyrlag, Bertran Trane Skardsem, ta med seg til Oslo. For han er kampen langt ifra over.

– Siste ord er definitivt ikke sagt i denne saken. Nå skal vi legge en plan, og har håp om at vi skal klare å komme oss rundt dette, sier han.

Men det spørs om det hjelper.

Bength Oftedal (46) tar med NRK inn på gården på Sola. De har allerede begynt å tenke på livet etter.

–Vi er blitt sveket med tanke på det som skjedde for et år siden, sier han.

Inne på minkhuset er det 1700 dyr. Det er ingen lyd. Ingen skriking. Men store øyne som titter ut av burene.

– I dag er en trist dag.