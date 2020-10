Siden meklingen er frivillig, fortsetter partene til de har funnet en løsning, eventuelt til det blir et nytt brudd.

Ved 06-tiden torsdag morgen opplyser Riksmeklerens kontor at meklingen pågår fortsatt.

– Det er ikke noen løsning nå, men partene har vært her siden klokka 12 i dag, og har jobbet godt og konstruktivt i den perioden, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK ved 19-tida onsdag.

Nytt tilbud

FriFagbevegelse skriver at arbeidsgiverne kom med det nytt tilbud klokken 14.00. Det skal være grunnlaget for en løsning på streiken. Innholdet i forslaget er ikke kjent.

– Det her er en veldig stor og alvorlig arbeidskonflikt. Det er den største på mange år. Den rammer tredjepart ganske hardt, og da må vi prøve å se om det er mulig å få i gang en dialog igjen mellom partene for å finne ei løsning, sier riksmekleren.

Busstreiken startet søndag 20. september. Da ble rundt 3800 bussjåfører tatt ut i streik.

Sist lørdag ble ytterligere 4.500 bussjåfører tatt ut. Dermed er totalt over 8000 i streik over store deler av landet.

– Covid-19 ligger her som et bakteppe. Det gjør det ekstra vanskelig. Det har påvirket lønnsoppgjøret hittil i år, og det gjør det jo også her, sier Ruland.

Fakta om busstreiken Ekspandér faktaboks Søndag 20. september tok de fire arbeidstakerorganisasjonene Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet rundt 3.800 bussjåfører ut i streik etter at meklingen med NHO Transport og Spekter ikke førte fram. Dette stanset nesten all busstrafikk i Oslo og Viken.

Lørdag morgen ble ytterligere 4.500 bussjåfører tatt ut i streik. Dette gjelder alle organiserte sjåfører i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark, samt store deler av Møre og Romsdal, Nordland og Agder.

I Nordland er det stans i Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Andøya, Salten utenom Kjerringøy og Indre Helgeland.

I Møre og Romsdal er det stans i bussruter i Fræna, Eide, Midsund og Aukra, samt enkelte avganger mellom Ålesund og Stryn.

I Agder gjelder det alle busser i Kristiansand og Vennesla, samt Sørlandsekspressen.

Oppgjøret dekker rute-, ekspress- og turbuss.

Meklingen mellom partene startet fredag 18. september og hadde frist ved midnatt natt til søndag 20. september. Det har ikke vært kontakt mellom partene siden søndag.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har onsdag 30. september klokka 12 invitert partene til et statusmøte hos ham.

De fire involverte forbundene truer i verste fall med å ta ut samtlige av sine medlemmer. Det vil bety at nesten 12.000 bussjåfører i hele landet legger ned arbeidet.

Kilde: NTB/NHO Transport / Yrkestrafikkforbundet / Fremover / Fædrelandsvennen / Møre og Romsdal fylkeskommune

Trodde arbeidsgiverne spekulerte i tvungen lønnsnemnd.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes, sa før dagens møte om busstreiken hos Riksmekleren at han tror arbeidsgiverne vil utnytte smittefaren.

– Det kan se ut som om man ønsker tvungen lønnsnemnd, sa Klungnes.

Han mener at de streikende har tatt hensyn til koronasituasjonen i vurderingen av hvem de tar ut i streik.

– Vi har latt skinnegående transport gå og vi har holdt alle typer helsekjøring utenfor, sa han.

Lederen i Fellesforbundet Jørn Eggum, sa at han ikke er redd for tvungen lønnsnemnd.

– Vi har en folkelig oppslutning rundt konflikten og folk både sykler og går, sa Eggum på vei inn til møtet hos Riksmekleren.

Eggum sa at de er invitert til å komme til Riksmekleren men at det ikke hadde vært noen kontakt med arbeidsgiverne før møtet.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes, sier at forbundet har tatt hensyn til smittesituasjonen når de har vurdert hvem de har tatt ut i streik. Foto: NRK

Har selv tatt initiativ

Streiken har nå vart siden 20. september. Etter loven må ikke partene møte hos Riksmekleren før det har gått fire uker.

Onsdagens møte omtales som en frivillig dialog, og ikke som en formell mekling. Det er ingen formell frist, men partene fortsetter samtalene til de blir enige eller at det blir et nytt brudd.

Vanligvis kaller ikke Riksmekleren inn partene med mindre han har fått uformelle signaler fra partene om at de er på glid.

Denne gangen har han Ruland likevel valgt å kalle inn partene.

– Det er smittesituasjonen og omfanget av streiken som gjør det, sier Ruland.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier at busstreiken er den mest omfattende han har opplevd så lenge han har vært en del av Riksmeklerens meklerkorps. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Riksmeklerens største konflikt

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier til FriFagbevegelse at busstreiken er den mest omfattende han har opplevd så lenge han har vært en del av Riksmeklerens meklerkorps.

Han sier at det er en grunnene til at han har tatt det uvanlige skrittet å kalle inn partene på egen hånd.

Ruland har vært Riksmegler siden november 2018.