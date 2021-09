Østerrike og Kroatia setter utløpsdato på koronapassene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Østerrike og Kroatia har begge satt en utløpsdato for koronasertifikatene som brukes i EU.

I Kroatia er grensen 270 dager. Det var den også i Østerrike en periode, før de i tirsdag endret til 360 dager.

– Det er riktig at vaksinasjonen etter to doser er gyldig i 360 dager, bekrefter Inger Diedrich i Østerrikes nasjonale turistkontor.

Kan komme med negativ test

Har sertifikatet ditt gått ut, må du vise til en negativ koronatest, slik uvaksinerte kan i dag.

Torsdag vil myndighetene i Østerrike holde en pressekonferanse om temaet. Ifølge turistkontoret får de mange henvendelser om innreiserestriksjonene.

– Vi får mange spørsmål om akkurat dette. Østerrike er ett av de første landene som innfører en sluttdato. Så mange er i tvil. Det er derfor viktig at man leser seg opp på myndighetenes side før man drar, sier Diedrich til NRK.

NRK har spurt Helsedepartementet om de synes det er et problem at det nå blir ulike regler i EU.

– Koronasertifikatets gyldighetstid vurderes løpende i EUs samarbeidsorganer, og Norge deltar i disse. Gyldighetstiden er basert på helsefaglige råd og vil justeres dersom det skjer noen endringer i rådene, svarer statssekretær Saliba Andreas Korkunc i en e-post til NRK.

Mister effekt

Pfizers sjefforsker sier vaksine-effekten synker etter seks måneder. Likevel har ikke koronapasset for fullvaksinerte fått noen maksgrense i resten av landene i EU/EØS/Schengen.

En maksgrense kan imidlertid komme i fremtiden.

Allerede da Svein Andersen (67), som den første i Norge, fikk andre dose 17. januar, varslet FHI at det kunne bli aktuelt med en tredje dose før året var omme.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar er allerede i gang med tredje dose.

Helsedepartementet sier koronasertifikatet i seg selv ikke er et argument for en tredje dose.

– Ifølge FHI er det per nå ikke tegn til at det er behov for en tredje dose til fullvaksinerte i den generelle befolkningen i Norge, heller ikke blant eldre. Dette kan endre seg, og er noe vi følger nøye med på, sier Korkunc

Line Vold i Folkehelseinstituttet sier en utløpsdato for det man til nå har omtalt som fullvaksinerte (to doser), kan bli aktuelt flere steder.

– Det vil vurderes i flere land etter hvert, også i Norge. Så det vil avhenge av hva man har av data på avtagende immunitet etter vaksinasjon. Så her trenger vi et bredere kunnskapsgrunnlag. Og vi følger jo tett hva som skjer i andre land, og gjør vurderinger av det, sier Line Vold i FHI.